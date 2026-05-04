Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
Včera Archív správ Nastavenia
04. mája 2026
Čechov nepotešil Pastrňák, na MS v hokeji nepôjde ani Faksa a otázny je aj ďalší hráč z NHL
Českí hokejisti na MS 2026 zrejme bez úderného tria David Pastrňák, Pavel Zacha a Radek Faksa. Kto si myslel. že David Pastrňák posilní český národný tím na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo ...
Kto si myslel. že David Pastrňák posilní český národný tím na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, zrejme sa zmýlil.
Jeden z najlepších strelcov NHL má po prehre Bostonu s Buffalom (2:4) v 1. kole play-off po klubovej sezóne, ale potrebuje oddych po náročnej sezóne a pokračovať na svetovom šampionáte s veľkou pravdepodobnosťou nebude.
"David najprv musí prejsť lekárskou prehliadkou a potrebuje si vyrieši nejaké svoje veci. Navyše sa mu narodila dcéra," vravel v sobotu Jiří Šlégr, generálny manažér hokejistov Česka podľa webu iSport.blesk.cz. Zatiaľ čo zlatý medailista zo ZOH 1998 nechal národ v napätí, o deň neskôr už bolo takmer jasno.
Potrebuje voľno
"Nemyslím si, že by som šiel na majstrovstvá sveta. Potrebujem nejaký čas voľno. Muselo by sa stať niečo drastické, aby sa to zmenilo," povedal v tejto sezóne NHL 100-bodový Pastrňák pre zámorské médiá.
Českí fanúšikovia sa nádejali, že by ich tím mohol posilniť ďalší útočník Bostonu Pavel Zacha a tiež útočník Dallasu Radek Faksa. Ani v tomto prípade však neprišli zo zámoria pozitívne informácie.
"Tiež sa mu narodila dcéra a nemal jednoduchú sezónu. Pre otras mozgu prišiel o olympijské hry," povedal Šlégr o Zachovi. Po chvíli pridal negatívnu správu o Faksovi.
Chcú brankárov z Utahu
"Musí ísť na magnetickú rezonanciu so zranením. Hrozí mu operácia, manažér ho neuvoľní," doložil český GM.
Kouč Radim Rulík má z NHL ešte reálny záujem o dvojicu brankárov Utahu Karla Vejmělku a Vítka Vaněčka. Na MS by mal ísť aj obranca Vancouvru Filip Hronek, ktorý sa v príprave zranil v zápase proti Fínom, ale do začiatku MS by mal byť v poriadku.
Slováci proti Čechom
"K tímu sa pripojí až tesne pred šampionátom. Vtedy budú k dispozícii už aj čerství českí majstri z Pardubíc Lukáš Sedlák a Roman Červenka," informoval web iSport.blesk.cz.
Ako je známe, Čechom už predtým odmietli pozvánku na MS 2026 traja hráči z NHL: David Kämpf, Ondřej Palát a Tomáš Nosek. Českí hokejisti budú súperom Slovákov v B-skupine vo Fribourgu. Vzájomný zápas odohrajú v sobotu 23. mája od 16.20 h.
Zdroj: SITA.sk - Čechov nepotešil Pastrňák, na MS v hokeji nepôjde ani Faksa a otázny je aj ďalší hráč z NHL © SITA Všetky práva vyhradené.
