Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 4.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Florián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

04. mája 2026

Čechov nepotešil Pastrňák, na MS v hokeji nepôjde ani Faksa a otázny je aj ďalší hráč z NHL


Tagy: Česká hokejbalová reprezentácia MS v hokeji 2026

Českí hokejisti na MS 2026 zrejme bez úderného tria David Pastrňák, Pavel Zacha a Radek Faksa. Kto si myslel. že David Pastrňák posilní český národný tím na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo ...



Zdieľať
milan_cortina_olympics_ice_hockey_05943 676x451 4.5.2026 (SITA.sk) - Českí hokejisti na MS 2026 zrejme bez úderného tria David Pastrňák, Pavel Zacha a Radek Faksa.


Kto si myslel. že David Pastrňák posilní český národný tím na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, zrejme sa zmýlil.

Jeden z najlepších strelcov NHL má po prehre Bostonu s Buffalom (2:4) v 1. kole play-off po klubovej sezóne, ale potrebuje oddych po náročnej sezóne a pokračovať na svetovom šampionáte s veľkou pravdepodobnosťou nebude.

"David najprv musí prejsť lekárskou prehliadkou a potrebuje si vyrieši nejaké svoje veci. Navyše sa mu narodila dcéra," vravel v sobotu Jiří Šlégr, generálny manažér hokejistov Česka podľa webu iSport.blesk.cz. Zatiaľ čo zlatý medailista zo ZOH 1998 nechal národ v napätí, o deň neskôr už bolo takmer jasno.

Potrebuje voľno


"Nemyslím si, že by som šiel na majstrovstvá sveta. Potrebujem nejaký čas voľno. Muselo by sa stať niečo drastické, aby sa to zmenilo," povedal v tejto sezóne NHL 100-bodový Pastrňák pre zámorské médiá.



Českí fanúšikovia sa nádejali, že by ich tím mohol posilniť ďalší útočník Bostonu Pavel Zacha a tiež útočník Dallasu Radek Faksa. Ani v tomto prípade však neprišli zo zámoria pozitívne informácie.

"Tiež sa mu narodila dcéra a nemal jednoduchú sezónu. Pre otras mozgu prišiel o olympijské hry," povedal Šlégr o Zachovi. Po chvíli pridal negatívnu správu o Faksovi.

Chcú brankárov z Utahu


"Musí ísť na magnetickú rezonanciu so zranením. Hrozí mu operácia, manažér ho neuvoľní," doložil český GM.

Kouč Radim Rulík má z NHL ešte reálny záujem o dvojicu brankárov Utahu Karla Vejmělku a Vítka Vaněčka. Na MS by mal ísť aj obranca Vancouvru Filip Hronek, ktorý sa v príprave zranil v zápase proti Fínom, ale do začiatku MS by mal byť v poriadku.

Slováci proti Čechom


"K tímu sa pripojí až tesne pred šampionátom. Vtedy budú k dispozícii už aj čerství českí majstri z Pardubíc Lukáš Sedlák a Roman Červenka," informoval web iSport.blesk.cz.

Ako je známe, Čechom už predtým odmietli pozvánku na MS 2026 traja hráči z NHL: David Kämpf, Ondřej Palát a Tomáš Nosek. Českí hokejisti budú súperom Slovákov v B-skupine vo Fribourgu. Vzájomný zápas odohrajú v sobotu 23. mája od 16.20 h.


Zdroj: SITA.sk - Čechov nepotešil Pastrňák, na MS v hokeji nepôjde ani Faksa a otázny je aj ďalší hráč z NHL © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Česká hokejbalová reprezentácia MS v hokeji 2026
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Svätožiara mu možno zachránila život. Na VC Miami došlo k hrozivej nehode, Gaslyho monopost sa po zrážke prevrátil – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Majstrovské oslavy mali krátke trvanie. Mladé dievča podkopol usporiadateľ a zlomil jej nohu – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 