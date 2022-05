Švédi v nájazdoch zdolali na MS v hokeji domácich Fínov, Taliani si pripísali prvý bod (video)

MS v hokeji 2022 - výsledky (streda)



A-skupina (Helsinki)



Francúzsko - Taliansko 2:1 po predĺžení (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)







Švajčiarsko - Slovensko 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)







B-skupina (Tampere)



Nórsko - Rakúsko 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)







Fínsko - Švédsko 2:3 po sam. nájazdoch (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)





Štvrtkový program

A-skupina (Helsinki): Nemecko - Dánsko (15.20), Kanada - Kazachstan (19.20)

B-skupina (Tampere): Veľká Británia - USA (15.20), Česko - Lotyšsko (19.20)



Francúzsko - Taliansko 2:1 po predĺžení (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)Švajčiarsko - Slovensko 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)Nórsko - Rakúsko 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)Fínsko - Švédsko 2:3 po sam. nájazdoch (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)Nemecko - Dánsko (15.20), Kanada - Kazachstan (19.20)Veľká Británia - USA (15.20), Česko - Lotyšsko (19.20)

18.5.2022 (Webnoviny.sk) - V stredu večer slovenskí hokejisti podľahli Švajčiarom 3:5 , "helvéti" sa vďaka tomu dostali na čelo helsinskej A-skupiny s plným počtom 12 bodov.V popoludňajšom zápase skupiny Taliani získali prvý bod na turnaji, aj keď až do 59. minúty pritom viedli nad Francúzmi 1:0. Prvý súper Slovenska na šampionáte zvrátil stav, no zvíťazil 2:1 až po predĺžení.Bez bodu zostal v skupine už len Kazachstan, Slovákom patrí až šieste miesto v tabuľke s tromi bodmi.V B-skupine v Tampere Rakúsko nebodovalo naplno ani vo štvrtom dueli na MS, tentoraz podľahlo Nórsku 3:5. Nóri sa vďaka tomu dostali na postupové štvrté miesto v tabuľke.Vo večernom šlágri dňa bojovali o priebežnú vedúcu pozíciu v skupine severské mužstvá domáceho Fínska a Švédska. Súboj dospel až do samostatných nájazdov, v ktorých boli úspešnejšie "tri korunky" a zvíťazili 3:2.