MS v hokeji 2022: Slovensko prehralo so Švajčiarskom 3:5

Slovenskí hokejisti prehrali so Švajčiarmi 3:5. Góly strelili Roman, Slafkovský a Takáč. V závere nevyužili dvojminútovú presilovú hru o dvoch hráčov. Je to tretia prehra Slovákov z prvých štyroch zápasov na hokejovom šampionáte.

V tabuľke helsinskej A-skupiny Slováci ostávajú iba na 6. mieste s troma bodmi. Piaty zápas na turnaji odohrá Slovensko proti Kazachstanu v piatok 20. mája od 19.20 h. Nasledovať budú ešte zápasy proti Taliansku a Dánsku. Slováci už budú potrebovať len víťaziť.

Napriek tomu, že slovenskí tréneri avizovali viaceré menšie zranenia v tíme, okrem brankára Rybára nastúpili všetci hráči. Chytal tak ako proti Kanade Adam Húska a v obrane prvý raz hral Martin Fehérváry.

Už v prvom striedaní bol vylúčený Bertschy za podrazenie Tatara. Slováci následnú početnú výhodu nevyužili, naopak, Čerešňákovi pri rozohrávke ušiel puk a Denis Malgin z nájazdu prekonal Húsku. Hralo sa iba 52 sekúnd.

Slovákom sa nedarilo dostávať do šancí, ale vyrovnanie prišlo v 11. minúte. Lantoši sa po úniku presadil cez obrancu a hoci jeho zakončenie brankár Genoni vyrazil, puk ležiaci v bránkovisku dorazil do brány Miloš Roman.

Gól Slovákov povzbudil, častejšie sa dostávali do zakončenia a Regenda vybojoval presilovku. Tá ale paradoxne zverencov Craiga Ramsayho zabrzdila, odohrali ju veľmi zle a súper bol vo zvyšku 1. tretiny lepší. Švajčiari vyhrali prvú dvadsaťminútovku 17:6 na strely.

Súper mal lepší vstup aj do 2. tretiny, keď sa puk po strele Martiho odrazil od nôh Grmana do brány. V 26. minúte bol ale opäť stav nerozhodný. Po dobrom napádaní za bránou Slováci vzali puk Švajčiarom a cez Tatara s Krištofom sa dostal k puku Juraj Slafkovský, ktorý z otočky prestrelil Genoniho.

V 33. minúte hral slovenský tím presilovku, no práve v momente jej skončenia Slafkovskému na modrej ušiel puk a Suter poslal priamo z trestnej lavice do nájazdu Tima Meiera. Útočník San José v dueli s Húskom nezaváhal. Nasledujúce minúty boli rozkúskované, rozhodcovia vylúčili až osem hráčov, ale gól nepadol.

V úvode 3. časti hry nastrelil Tomáš Tatar v presilovej hre hornú žrď, no gól na 4:2 dali Švajčiari. Zlé postavenie našich obrancov využil po prienikovej prihrávke Nico Hischier.

Slováci sa ešte vrátili do zápasu 11 minút pred koncom. Po Sýkorovej prihrávke spoza brány vystrelil Samuel Takáč do korčule Geissera a odtiaľ šiel puk do brány. Následne sa dostal Krištofov útok do tlaku a Tatar tesne netrafil ťažký puk pred otvorenou bránou.

Šesť a pol minúty pred koncom zápasu bol za faul kolenom na Lišku vylúčený Fora do konca zápasu, takže Slováci hrali päťminútovú presilovku. Následne Slafkovský ešte vybojoval ďalší faul Siegenthalera, no Slováci nedokázali využiť ani dvojminútovú výhodu o dvoch hráčov a Švajčiari ešte vďaka Herzogovi skórovali do prázdnej brány.

„Nebol to podarený zápas či už z mojej, alebo strany tímu. Žiaľ, bojovali sme, ale nepodarilo sa nám to zvrátiť. Presilovky 5 na 3 sa musia premieňať. No nemôžeme vešať hlavy. Máme pár zápasov pred nami, musíme ďalej bojovať,“ povedal v rozhovore pre RTVS Peter Čerešňák.

Zostavy:

Slovensko: Húska – Feherváry, Čerešňák, Ivan, Nemec, Rosandič, Grman, Jánošík– Pospíšil, Krištof, Tatar – Slafkovský, Minárik, Regenda – Liška, Roman, Lantoši – Takáč, Tamáši, Sýkora – Lunter.

Švajčiarsko: Genoni – Kukan, Siegenthaler, Fora, Moser, Glauser, Geisser, Egli, Marti – Kurashev, Hischier, Meier – Simion, Malgin, Suter – Ambühl, Corvi, Herzog – Scherwey, Bertschy, Thurkauf.