Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 15.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Pravoslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. februára 2026

Svedkyňa si myslela, že ide o bábiku. V rieke objavili telo maloletej osoby, príčinu smrti určí pitva


Tagy: košická policajná hovorkyňa

Telo malého dieťaťa objavili policajti vo vodnom toku rieky Bodva v katastrálnom území mesta Moldava nad Bodvou. Ako v tejto súvislosti informovala košická policajná hovorkyňa



Zdieľať
15.2.2026 (SITA.sk) - Telo malého dieťaťa objavili policajti vo vodnom toku rieky Bodva v katastrálnom území mesta Moldava nad Bodvou. Ako v tejto súvislosti informovala košická policajná hovorkyňa Jana Illésová, polícia prijala v sobotu 14. februára oznámenie, v ktorom oznamovateľka uviedla, že videla telíčko pripomínajúce bábiku alebo dieťa, avšak vzhľadom na silný prúd rieky nebolo možné presne určiť, či ide o predmet alebo dieťa. Policajti následne telo objavili približne po hodine a pol pátrania.


„Napriek rýchlej reakcii a maximálnemu úsiliu zasahujúcich zložiek už nebolo možné maloletej osobe pomôcť. Policajti miesto udalosti bezprostredne zabezpečili a začali vykonávať procesné úkony smerujúce k objasneniu všetkých okolností prípadu," uviedla hovorkyňa. Doplnila, že na miesto bol privolaný aj obhliadajúci lekár. „Presnú príčinu smrti určí až súdna pitva," uviedla Illésová. Dodala, že vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.


Zdroj: SITA.sk - Svedkyňa si myslela, že ide o bábiku. V rieke objavili telo maloletej osoby, príčinu smrti určí pitva © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: košická policajná hovorkyňa
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vláda nechce čakať na rozhodnutie Ústavného súdu, Fico hľadá iné riešenie novely o kajúcnikoch – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Hotelieri na Slovensku prekonali hranicu šesť miliónov ubytovaných za rok

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 