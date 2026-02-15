|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 15.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Pravoslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. februára 2026
Hotelieri na Slovensku prekonali hranicu šesť miliónov ubytovaných za rok
Hotelieri na Slovensku v roku 2025 ubytovali celkovo 6,3 milióna hostí, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 7 % a je to druhý najúspešnejší rok v histórii. K historickému ...
Zdieľať
15.2.2026 (SITA.sk) - Hotelieri na Slovensku v roku 2025 ubytovali celkovo 6,3 milióna hostí, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 7 % a je to druhý najúspešnejší rok v histórii. K historickému rekordu z roku 2019, keď počet ubytovaných prvýkrát prekročil hranicu 6 miliónov, chýbalo len 1,3 %. Vyplýva to z aktuálnych údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR (ŠÚSR).
December 2025 bol pre ubytovateľov mimoriadne úspešný, keď zaznamenali historicky najvyšší počet decembrových hostí v SR. Počet ubytovaných dosiahol 466-tisíc, čo znamená medziročný rast o 14,1 % a prekonanie rekordu z decembra 2019 o 7,3 %. Hostia strávili takmer 1,1 milióna nocí, čo je o 13,5 % viac ako v predchádzajúcom roku. Zahraniční návštevníci vyprodukovali takmer 418-tisíc prenocovaní, o takmer 12 % viac než v decembri 2019. Priemerná dĺžka pobytu počas decembra 2025 bola 2,3 noci.
Domáci hostia tvorili takmer dve tretiny decembrových ubytovaných, ich počet stúpol o 7,3 % na 275-tisíc, čo je najväčší decembrový počet domácich návštevníkov v histórii a o takmer 1 % viac ako v roku 2019. Výrazný medziročný rast zaznamenali ubytovaní cudzincov, ktorých bolo 192-tisíc, o 25 % viac ako o rok skôr a o viac ako 18 % viac ako v decembri 2019.
Regionálne najviac hostí bolo v decembri 2025 v Bratislavskom kraji s viac ako 138-tisíc ubytovanými. Ďalej nasledovali Žilinský kraj s takmer 111-tisíc a Prešovský kraj s viac ako 85-tisíc ubytovanými. Tieto tri regióny predstavovali až 72 % celkovej decembrovej návštevnosti. Štyri z ôsmich krajov dosiahli historicky najvyššiu decembrovú návštevnosť – Žilinský, Prešovský, Bratislavský a Banskobystrický kraj.
Počet prenocovaní za celý rok 2025 dosiahol 16,2 milióna nocí, čo je medziročný nárast o 6,5 % a len takmer o 9 % menej ako rekordný rok 2019. Priemerná dĺžka pobytu návštevníkov na Slovensku v roku 2025 bola 2,5 noci.
Domáci turisti tvorili takmer dve tretiny celkovej návštevnosti, s 3,9 miliónom hostí, a tiež zaznamenali medziročný nárast, chýbalo im už len necelé 1 % k počtom z roku 2019. Zahraničných hostí bolo 2,4 milióna, aj ich počet medziročne rástol, no stále bol o 2 % nižší ako v roku 2019.
Pozitívny rast návštevnosti ŠÚSR zaznamenal vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska za rok 2025 s medziročným nárastom počtu hostí od 3,5 % v Nitrianskom kraji po 9,8 % v Žilinskom kraji. V Žilinskom a Prešovskom kraji dokonca padli postpandemické rekordy ročnej návštevnosti. Najnavštevovanejšími regiónmi zostali Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj, každý s viac ako miliónom návštevníkov za rok.
„Výhľad na rok 2026 je opatrne optimistický, ale s jasnými limitmi. Silný zahraničný dopyt, najmä z Poľska a okolitých krajín, môže ďalej podporovať horské regióny, zatiaľ čo mestský turizmus bude rásť skôr v objeme návštev než v kvalite a kvantite príjmov. Domáci turizmus bude brzdený vysokými cenami služieb a slabšou kúpyschopnosťou domácností. Najhorším scenárom je, že Slovensko môže naraziť na svoj vlastný strop – byť lacnou a krátkodobou destináciou, ale nie miestom, kde turisti zostávajú dlhšie a míňajú viac. Rok 2026 tak môže byť testom, či sa cestovný ruch dokáže posunúť z fázy návratu k normálu do fázy udržateľnejšieho rastu, očakávam však, že sa to podarí iba hŕstke regiónov, ktoré tvoria skutočné meno slovenského leisure&hospitality sektora," komentoval zverejnené údaje analytik 365.bank Tomáš Boháček.
Zdroj: SITA.sk - Hotelieri na Slovensku prekonali hranicu šesť miliónov ubytovaných za rok © SITA Všetky práva vyhradené.
Historicky najvyšší počet
December 2025 bol pre ubytovateľov mimoriadne úspešný, keď zaznamenali historicky najvyšší počet decembrových hostí v SR. Počet ubytovaných dosiahol 466-tisíc, čo znamená medziročný rast o 14,1 % a prekonanie rekordu z decembra 2019 o 7,3 %. Hostia strávili takmer 1,1 milióna nocí, čo je o 13,5 % viac ako v predchádzajúcom roku. Zahraniční návštevníci vyprodukovali takmer 418-tisíc prenocovaní, o takmer 12 % viac než v decembri 2019. Priemerná dĺžka pobytu počas decembra 2025 bola 2,3 noci.
Domáci hostia tvorili takmer dve tretiny decembrových ubytovaných, ich počet stúpol o 7,3 % na 275-tisíc, čo je najväčší decembrový počet domácich návštevníkov v histórii a o takmer 1 % viac ako v roku 2019. Výrazný medziročný rast zaznamenali ubytovaní cudzincov, ktorých bolo 192-tisíc, o 25 % viac ako o rok skôr a o viac ako 18 % viac ako v decembri 2019.
Decembrová návštevnosť v regiónoch
Regionálne najviac hostí bolo v decembri 2025 v Bratislavskom kraji s viac ako 138-tisíc ubytovanými. Ďalej nasledovali Žilinský kraj s takmer 111-tisíc a Prešovský kraj s viac ako 85-tisíc ubytovanými. Tieto tri regióny predstavovali až 72 % celkovej decembrovej návštevnosti. Štyri z ôsmich krajov dosiahli historicky najvyššiu decembrovú návštevnosť – Žilinský, Prešovský, Bratislavský a Banskobystrický kraj.
Počet prenocovaní za celý rok 2025 dosiahol 16,2 milióna nocí, čo je medziročný nárast o 6,5 % a len takmer o 9 % menej ako rekordný rok 2019. Priemerná dĺžka pobytu návštevníkov na Slovensku v roku 2025 bola 2,5 noci.
Domáci turisti tvorili takmer dve tretiny celkovej návštevnosti, s 3,9 miliónom hostí, a tiež zaznamenali medziročný nárast, chýbalo im už len necelé 1 % k počtom z roku 2019. Zahraničných hostí bolo 2,4 milióna, aj ich počet medziročne rástol, no stále bol o 2 % nižší ako v roku 2019.
Postpandemické rekordy
Pozitívny rast návštevnosti ŠÚSR zaznamenal vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska za rok 2025 s medziročným nárastom počtu hostí od 3,5 % v Nitrianskom kraji po 9,8 % v Žilinskom kraji. V Žilinskom a Prešovskom kraji dokonca padli postpandemické rekordy ročnej návštevnosti. Najnavštevovanejšími regiónmi zostali Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj, každý s viac ako miliónom návštevníkov za rok.
„Výhľad na rok 2026 je opatrne optimistický, ale s jasnými limitmi. Silný zahraničný dopyt, najmä z Poľska a okolitých krajín, môže ďalej podporovať horské regióny, zatiaľ čo mestský turizmus bude rásť skôr v objeme návštev než v kvalite a kvantite príjmov. Domáci turizmus bude brzdený vysokými cenami služieb a slabšou kúpyschopnosťou domácností. Najhorším scenárom je, že Slovensko môže naraziť na svoj vlastný strop – byť lacnou a krátkodobou destináciou, ale nie miestom, kde turisti zostávajú dlhšie a míňajú viac. Rok 2026 tak môže byť testom, či sa cestovný ruch dokáže posunúť z fázy návratu k normálu do fázy udržateľnejšieho rastu, očakávam však, že sa to podarí iba hŕstke regiónov, ktoré tvoria skutočné meno slovenského leisure&hospitality sektora," komentoval zverejnené údaje analytik 365.bank Tomáš Boháček.
Zdroj: SITA.sk - Hotelieri na Slovensku prekonali hranicu šesť miliónov ubytovaných za rok © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Svedkyňa si myslela, že ide o bábiku. V rieke objavili telo maloletej osoby, príčinu smrti určí pitva
Svedkyňa si myslela, že ide o bábiku. V rieke objavili telo maloletej osoby, príčinu smrti určí pitva
<< predchádzajúci článok
Maďarský premiér Viktor Orbán plánuje „očistiť spoločnosť“ od svojich protivníkov, Magyara označil za bruselskú bábku
Maďarský premiér Viktor Orbán plánuje „očistiť spoločnosť“ od svojich protivníkov, Magyara označil za bruselskú bábku