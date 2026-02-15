Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 15.2.2026
 Pravoslav
 24hod.sk    Z domova

15. februára 2026

Hotelieri na Slovensku prekonali hranicu šesť miliónov ubytovaných za rok


Tagy: analytik 365.bank Cestovný ruch návštevnosť Turisti

Hotelieri na Slovensku v roku 2025 ubytovali celkovo 6,3 milióna hostí, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 7 % a je to druhý najúspešnejší rok v histórii. K historickému ...



gettyimages 917609832 676x450 15.2.2026 (SITA.sk) - Hotelieri na Slovensku v roku 2025 ubytovali celkovo 6,3 milióna hostí, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 7 % a je to druhý najúspešnejší rok v histórii. K historickému rekordu z roku 2019, keď počet ubytovaných prvýkrát prekročil hranicu 6 miliónov, chýbalo len 1,3 %. Vyplýva to z aktuálnych údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR (ŠÚSR).

Historicky najvyšší počet


December 2025 bol pre ubytovateľov mimoriadne úspešný, keď zaznamenali historicky najvyšší počet decembrových hostí v SR. Počet ubytovaných dosiahol 466-tisíc, čo znamená medziročný rast o 14,1 % a prekonanie rekordu z decembra 2019 o 7,3 %. Hostia strávili takmer 1,1 milióna nocí, čo je o 13,5 % viac ako v predchádzajúcom roku. Zahraniční návštevníci vyprodukovali takmer 418-tisíc prenocovaní, o takmer 12 % viac než v decembri 2019. Priemerná dĺžka pobytu počas decembra 2025 bola 2,3 noci.

Domáci hostia tvorili takmer dve tretiny decembrových ubytovaných, ich počet stúpol o 7,3 % na 275-tisíc, čo je najväčší decembrový počet domácich návštevníkov v histórii a o takmer 1 % viac ako v roku 2019. Výrazný medziročný rast zaznamenali ubytovaní cudzincov, ktorých bolo 192-tisíc, o 25 % viac ako o rok skôr a o viac ako 18 % viac ako v decembri 2019.

Decembrová návštevnosť v regiónoch


Regionálne najviac hostí bolo v decembri 2025 v Bratislavskom kraji s viac ako 138-tisíc ubytovanými. Ďalej nasledovali Žilinský kraj s takmer 111-tisíc a Prešovský kraj s viac ako 85-tisíc ubytovanými. Tieto tri regióny predstavovali až 72 % celkovej decembrovej návštevnosti. Štyri z ôsmich krajov dosiahli historicky najvyššiu decembrovú návštevnosť – Žilinský, Prešovský, Bratislavský a Banskobystrický kraj.

Počet prenocovaní za celý rok 2025 dosiahol 16,2 milióna nocí, čo je medziročný nárast o 6,5 % a len takmer o 9 % menej ako rekordný rok 2019. Priemerná dĺžka pobytu návštevníkov na Slovensku v roku 2025 bola 2,5 noci.

Domáci turisti tvorili takmer dve tretiny celkovej návštevnosti, s 3,9 miliónom hostí, a tiež zaznamenali medziročný nárast, chýbalo im už len necelé 1 % k počtom z roku 2019. Zahraničných hostí bolo 2,4 milióna, aj ich počet medziročne rástol, no stále bol o 2 % nižší ako v roku 2019.

Postpandemické rekordy


Pozitívny rast návštevnosti ŠÚSR zaznamenal vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska za rok 2025 s medziročným nárastom počtu hostí od 3,5 % v Nitrianskom kraji po 9,8 % v Žilinskom kraji. V Žilinskom a Prešovskom kraji dokonca padli postpandemické rekordy ročnej návštevnosti. Najnavštevovanejšími regiónmi zostali Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj, každý s viac ako miliónom návštevníkov za rok.

„Výhľad na rok 2026 je opatrne optimistický, ale s jasnými limitmi. Silný zahraničný dopyt, najmä z Poľska a okolitých krajín, môže ďalej podporovať horské regióny, zatiaľ čo mestský turizmus bude rásť skôr v objeme návštev než v kvalite a kvantite príjmov. Domáci turizmus bude brzdený vysokými cenami služieb a slabšou kúpyschopnosťou domácností. Najhorším scenárom je, že Slovensko môže naraziť na svoj vlastný strop – byť lacnou a krátkodobou destináciou, ale nie miestom, kde turisti zostávajú dlhšie a míňajú viac. Rok 2026 tak môže byť testom, či sa cestovný ruch dokáže posunúť z fázy návratu k normálu do fázy udržateľnejšieho rastu, očakávam však, že sa to podarí iba hŕstke regiónov, ktoré tvoria skutočné meno slovenského leisure&hospitality sektora," komentoval zverejnené údaje analytik 365.bank Tomáš Boháček.


Zdroj: SITA.sk - Hotelieri na Slovensku prekonali hranicu šesť miliónov ubytovaných za rok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: analytik 365.bank Cestovný ruch návštevnosť Turisti
