Švédska Riksbank nechala hlavnú úrokovú sadzbu v negatívnom pásme

Štokholm 3. júla (TASR) - Švédska centrálna banka ponechala podľa očakávania hlavnú úrokovú sadzbu v negatívnom teritóriu. Naznačila ale, že ku koncu roka by sadzbu mohla postupne zvýšiť.Výkonná rada Riksbank ponechala hlavnú sadzbu na úrovni -0,50 %. Nezmenenú ponechala aj prognózu vývoja sadzby s tým, že smerom k záveru roka sa sadzba môže začať postupne zvyšovať.Banka očakáva, že inflácia dosiahne tento rok 2 % namiesto pôvodne predpokladaných 1,8 % a vyššiu mieru inflácie očakáva aj v budúcom roku. Zatiaľ čo pôvodne počítala v roku 2019 s infláciou na úrovni 2,6 %, nová prognóza upravila rast spotrebiteľských cien na 2,7 %. Inflačný odhad na rok 2020 ponechala banka nezmenený, to znamená, že v danom roku očakáva infláciu na úrovni 2,9 %.Švédska ekonomika by podľa Riksbank mala v tomto roku vzrásť o 2,5 %. Odhad tak upravila mierne smerom nadol, keď pôvodne očakávala rast ekonomiky o 2,6 %. V roku 2019 počíta s rastom o 1,9 %. Aj to znamená revíziu smerom nadol, keďže v aprílovej prognóze očakávala na budúci rok rast ekonomiky o 2 %.