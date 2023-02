Švédsko a Fínsko chcú napriek Turecku vstúpiť do NATO spoločne, bezpečnosť oboch krajín je navzájom závislá

2.2.2023 (Webnoviny.sk) - Fínsko a Švédsko sú naďalej odhodlané stať sa členmi Severoatlantickej aliancie v rovnakom čase napriek odporu Turecka voči kandidatúre Švédska.Turecko sa vyjadrilo, že schváli najprv prihlášku Fínska, ale Helsinki túto myšlienku odmietajú s argumentom, že bezpečnosť oboch škandinávskych krajín je navzájom závislá. Informuje o tom web The Guardian.Fínska premiérka Sanna Marinová vo štvrtok v Štokholme povedala: „Nepáči sa mi táto atmosféra, postoj, ktorým je Švédsko predstavované ako nejaké problémové dieťa v triede. Nemyslím si, že to tak je."Predseda švédskej vlády Ulf Kristersson dodal, že jeho krajina stále dodržiava trojstrannú dohodu o vstupe do NATO, ktorú vlani podpísali Švédsko, Fínsko a Turecko.