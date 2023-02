Ďalší balík nórskej pomoci Ukrajine budú financovať zisky z ropy, oznámil premiér Jonas Gahr Störe

Malý dopad na ekonomiku

Vojna zvýšila príjmy Nórska

2.2.2023 - Nórsko sa stane jedným z hlavných darcov na svete, keď vláda schváli ďalší plánovaný balík vojenskej a civilnej pomoci pre Ukrajinu.Parlamentu to vo štvrtok povedal nórsky premiér Jonas Gahr Störe s tým, že dodatočnú pomoc budú financovať zisky z ropy a používanie takýchto peňazí sa dočasne zvýši.Aký veľký príspevok to bude, neprezradil, vláda ho však podľa neho čoskoro zrealizuje.„Nachádzame sa v situácii, keď máme priestor na akciu pre mimoriadne príjmy z ropného sektora,“ vysvetlil premiér.Pomoc bude podľa jeho slov usporiadaná spôsobom, ktorý má veľmi malý vplyv na úroveň aktivity v nórskej ekonomike.Zvýšená pomoc Ukrajine by však „nemala, byť o privádzaní väčšieho množstva peňazí z ropy do nórskej ekonomiky“.„Vojna bude veľmi pravdepodobne trvať dlho a existuje riziko, že ľudské utrpenie sa ešte zhorší,“ prízvukoval Gahr Störe poslancom.O novej vojenskej pomoci budú poslanci v parlamente diskutovať v pondelok.Nórsko je jedným z najväčších exportérov fosílnych palív a konflikt na Ukrajine zvýšil jeho príjmy z plynu. Krajina sa však bráni voči obvineniam, že profituje z vojny na Ukrajine.Minulý rok poskytli Nóri Ukrajine civilnú a vojenskú pomoc v objeme viac ako 10 miliárd nórskych korún.