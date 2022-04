Švédsko a Fínsko v máji požiadajú o vstup do NATO, tvrdia médiá z oboch severských krajín

25.4.2022 (Webnoviny.sk) - Vlády vo Švédsku a Fínsku súhlasili s predložením žiadosti o vstup do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v rovnakom čase. Tvrdia to médiá v oboch krajinách s tým, že prihlášku zašlú približne v polovici mája.Fínske noviny Iltalehti uviedli, že švédska vláda vyjadrila smerom k Fínsku želanie, aby spoločne požiadali o vstup v týždni od 22. mája. Švédske vládne zdroje zasa potvrdili túto informáciu tamojšiemu bulvárnemu denníku Expressen.Ruská invázia na Ukrajinu viedla k rastúcej podpore vstupu do NATO vo Švédsku i Fínsku, ktoré susedia s Ruskom.Hoci nie sú členmi, obe severské krajiny úzko spolupracujú s NATO. Helsinki a Štokholm v ostatných rokoch tiež výrazne zintenzívnili svoju bilaterálnu obrannú spoluprácu.