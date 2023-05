Švédsko by sa podľa Blinkena malo pridať k NATO, Turecko zase dostať vylepšené stíhačky F-16

Dohoda so Švédskom

Balík F-16

31.5.2023 (SITA.sk) - Nastal čas, aby Turecko upustilo od svojich námietok proti tomu, aby sa Švédsko pridalo k Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO ). V utorok to skonštatoval americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a zároveň dodal, že administratíva prezidenta Joea Bidena je presvedčená, že Turecko by malo „čo najskôr“ dostať vylepšené stíhačky F-16.Šéf americkej diplomacie pritom trval na tom, že administratíva tieto dve otázky nespája, i keď priznal, že niektorí americkí zákonodarcovia to robia.Nepriamo tieto dve záležitosti spojil aj prezident Joe Biden v pondelkovom telefonickom rozhovore s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoğanom „Hovoril som s Erdoğanom a on chce stále pracovať na niečom, čo sa týka lietadiel F-16. Povedal som mu, že my chceme dohodu so Švédskom. Tak to urobme,“ vyjadril sa Biden.Blinken však napriek tomu trval na tom, že tieto dve otázky sa líšia, no zdôraznil, že vyriešenie oboch by výrazne posilnilo európsku bezpečnosť.„Obe tieto otázky sú podľa nášho názoru životne dôležité pre európsku bezpečnosť,“ povedal minister novinárom na spoločnej tlačovej konferencii so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom v severošvédskom meste Luleå.„Sme presvedčení, že obe by sa mali čo najrýchlejšie posunúť vpred, to znamená pristúpenie Švédska a širší pokrok v súvislosti s balíkom F-16,“ pokračoval s tým, že podľa nich „nastal čas“.Odmietol pritom predpovedať, kedy by mohli Turecko a Maďarsko, ktoré je jediným ďalším členom NATO, čo ešte neratifikoval členstvo Švédska, dať svoj súhlas.Ubezpečil však, že „nepochybujeme o tom, že to môže byť, malo by to byť a očakávame, že to bude“ dokončené v čase, keď sa lídri aliancie stretnú v júli na výročnom samite v litovskom Vilniuse.