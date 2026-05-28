Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
Švédsko daruje Ukrajine 16 starších gripenov, Kyjev kúpi ďalších 20 stíhačiek novšej generácie
Prezident Volodymyr Zelenskyj počas návštevy Švédska rokuje o veľkom posilnení ukrajinského letectva.
Ukrajina plánuje kúpiť až 20 najmodernejších stíhacích lietadiel typu Gripen E a Švédsko jej zároveň daruje 16 starších gripenov.
Oznámili to vo štvrtok predstavitelia oboch krajín počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo Švédsku.
Pomôže úver EÚ
Ukrajina chce na nákup nových lietadiel využiť približne 2,5 miliardy eur z úveru Európskej únie (EÚ). Švédsky premiér Ulf Kristersson uviedol, že cieľom je čo najskôr uzavrieť konečnú dohodu o dodávkach moderných stíhačiek Gripen E, pričom prvé lietadlá by mali byť dodané v roku 2030.
„Je to historické rozhodnutie pre Švédsko, ale zároveň výrazne posilní protivzdušnú obranu Ukrajiny,“ povedal Kristersson na spoločnej tlačovej konferencii so Zelenským na leteckej základni pri Uppsale. Šestnásť darovaných starších lietadiel Gripen má Ukrajina dostať začiatkom roka 2027.
Až 150 gripenov
Kyjev a Štokholm podpísali už vlani v októbri memorandum o zámere týkajúce sa možného nákupu 100 až 150 lietadiel Gripen E. Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že Ukrajina dúfa v získanie financovania na všetkých 150 strojov.
„Dúfame, že sa nám podarí zabezpečiť financovanie pre všetky tieto lietadlá,“ uviedol ukrajinský prezident.
Stačia krátke dráhy
Švédsko v roku 2024 pozastavilo plánované dodávky gripenov Ukrajine po tom, čo partnerské krajiny požiadali, aby prioritu dostali americké stíhačky F-16.
Gripen patrí medzi najmodernejšie európske viacúčelové bojové lietadlá a je známy schopnosťou operovať aj z krátkych a provizórnych vzletových dráh.
Zdroj: SITA.sk - Švédsko daruje Ukrajine 16 starších gripenov, Kyjev kúpi ďalších 20 stíhačiek novšej generácie © SITA Všetky práva vyhradené.
