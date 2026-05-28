Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 28.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viliam
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. mája 2026

V prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi obvinili aj spolužiaka obžalovaného Samuela


Tagy: Trestný čin Úkladná vražda útok na škole Útok nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi

Ten ho údajne v čine podporoval, obvinený je preto zo schvaľovania trestného činu. V prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi z roku 2025 je stíhaná ďalšia osoba. Ako informovala ...



Zdieľať
samuel utocnik z gymnazia v spisskej starej vsi 676x451 28.5.2026 (SITA.sk) - Ten ho údajne v čine podporoval, obvinený je preto zo schvaľovania trestného činu.


V prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi z roku 2025 je stíhaná ďalšia osoba. Ako informovala televízia Markíza na portáli tvnoviny.sk, ide o spolužiaka obžalovaného Samuela S. Ten ho údajne v čine podporoval, obvinený je preto zo schvaľovania trestného činu.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/ziak-utocil-nozom-na-gymnaziu-v-spisskej-starej-vsi-fotografie/">Žiak útočil nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi (fotografie)




„So Samuelom si mali písať aj pred skutkom. Kamarát ho od činu neodhováral, ale naopak, údajne ho v ňom podporoval. Zároveň si mal po útoku zverejniť status na sociálnej sieti, kde nazýval Samuela bossom a tiež uviedol, že ,sa konečne pomstil'," uviedla Markíza.

Televízia pripomína, že k útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. „Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby," doplnila Markíza.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/pojednavanie-k-utoku-v-spisskej-starej-vsi-fotografie/">Pojednávanie k útoku v Spišskej Starej Vsi (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - V prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi obvinili aj spolužiaka obžalovaného Samuela © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Trestný čin Úkladná vražda útok na škole Útok nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Švédsko daruje Ukrajine 16 starších gripenov, Kyjev kúpi ďalších 20 stíhačiek novšej generácie
<< predchádzajúci článok
SPP si udržal stabilný hospodársky výsledok aj v roku 2025

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 