Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
V prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi obvinili aj spolužiaka obžalovaného Samuela
Ten ho údajne v čine podporoval, obvinený je preto zo schvaľovania trestného činu. V prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi z roku 2025 je stíhaná ďalšia osoba. Ako informovala ...
28.5.2026 (SITA.sk) - Ten ho údajne v čine podporoval, obvinený je preto zo schvaľovania trestného činu.
V prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi z roku 2025 je stíhaná ďalšia osoba. Ako informovala televízia Markíza na portáli tvnoviny.sk, ide o spolužiaka obžalovaného Samuela S. Ten ho údajne v čine podporoval, obvinený je preto zo schvaľovania trestného činu.
„So Samuelom si mali písať aj pred skutkom. Kamarát ho od činu neodhováral, ale naopak, údajne ho v ňom podporoval. Zároveň si mal po útoku zverejniť status na sociálnej sieti, kde nazýval Samuela bossom a tiež uviedol, že ,sa konečne pomstil'," uviedla Markíza.
Televízia pripomína, že k útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. „Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby," doplnila Markíza.
Zdroj: SITA.sk - V prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi obvinili aj spolužiaka obžalovaného Samuela © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/ziak-utocil-nozom-na-gymnaziu-v-spisskej-starej-vsi-fotografie/">Žiak útočil nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi (fotografie)
href="https://sita.sk/fotogaleria/pojednavanie-k-utoku-v-spisskej-starej-vsi-fotografie/">Pojednávanie k útoku v Spišskej Starej Vsi (fotografie)
