Švédsky parlament bude hlasovať o tom, či má byť premiérom Löfven

Stefan Löfven, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 23. novembra (TASR) - Švédsky parlament bude začiatkom decembra hlasovať o tom, či má novú vládu vytvoriť úradujúci premiér, sociálny demokrat Stefan Löfven. Oznámil to v piatok predseda zákonodarného zboru Andreas Norlén, informovali agentúry DPA a Reuters.Norlén novinárom povedal, že Löfvena oficiálne navrhne za predsedu vlády v pondelok 3. decembra. O tom, či mu vyslovia dôveru, by poslanci mali hlasovať o niekoľko dní neskôr - pravdepodobne v stredu 5. decembra.povedal Norlén, ktorý sa ešte vo štvrtok stretol so straníckymi lídrami. Konzultácie sa konali po tom, ako predsedníčka Strany stredu Annie Lööfová vo štvrtok oznámila, že ani jej sa nepodarilo zostaviť koalíciu schopnú väčšinového vládnutia.Najnovší pokus o vytvorenie vlády bol vo Švédsku už tretím v poradí, odkedy voľby z 9. septembra priniesli nerozhodné výsledky. Pred Lööfovou viedli bezúspešné sondážne rokovania aj sociálny demokrat Stefan Löfven a konzervatívec Ulf Kristersson.Švédsko je v patovej situácii od volieb, v ktorých si väčšinu v parlamente nezaistili ani stredopravicová opozičná Aliancia štyroch strán pod vedením Kristerssona (143 kresiel), ani stredoľavicový blok doterajšieho premiéra Löfvena (144 kresiel).Parlament zosadil Löfvenovu predošlú vládu, ktorá bola pri moci od roku 2014, koncom septembra, keď mu vyslovil nedôveru. Parlamentné strany odvtedy sotva zmenili svoje postoje, píše Reuters.Norlén však zdôraznil, že Lööfovej týždňové rozhovory o novej vláde priniesli objasnenie niektorých otázok a strany teraz musia zvážiť možné zmeny vo svojich pozíciách.Kristersson v piatok povedal, že je pripravený znova prevziať mandát na vytvorenie vlády, pričom rozhodnutieLöfvena hlasovaním o dôvere označil zaVo Švédsku má predseda parlamentu štyri pokusy poveriť kandidátov vytvorením vlády, ktorá by bola prijateľná pre zákonodarný zbor. Ak nebudú tieto štyri pokusy úspešné, musia sa konať nové voľby, pripomína agentúra AFP.