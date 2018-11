Prebytok nemeckého verejného sektora dosiahne tento rok 1,8 % HDP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 23. novembra (TASR) - Celkový prebytok nemeckého verejného sektora by sa mal v tomto roku vyšplhať až na 60 miliárd eur alebo 1,8 % hrubého domáceho produktu (HDP). Potom sa bude znižovať na približne polovicu v roku 2022, uviedol týždenník Spiegel s odvolaním sa na vládny dokument.Tieto prognózy ministerstva financií prichádzajú v čase, keď sa množia signály, že desaťročie trvajúca expanzia najväčšej európskej ekonomiky sa chýli ku koncu.Spiegel uviedol, že podľa vládnej predpovede by celkový prebytok spolkovej vlády, regiónov, samospráv a sociálneho zabezpečenia mal v roku 2019 klesnúť na 36 miliárd eur alebo 1 % HDP.Roky vysokého rastu ekonomiky mali pozitívny vplyv na ozdravenie vládnych financií. Na budúci rok by dlh verejného sektora mal klesnúť na 58 % HDP. Pod hranicu 60 % HDP sa dostane prvýkrát od roku 2010. Potom sa očakáva jeho ďalšie znižovanie, v roku 2022 by mal klesnúť na 52 % HDP.