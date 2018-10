Švédsky premiér Löfven dostal mandát na vytvorenie novej vlády

Švédsky odstupujúci premiér a líder Sociálnodemokratickej strany Stefan Löfven. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 15. októbra (TASR) - Predsedu Švédskej sociálnodemokratickej strany a úradujúceho švédskeho premiéra Stefana Löfvena poveril v pondelok predseda parlamentu Andreas Norlén zostavením vlády. Došlo k tomu po tom, ako mandát na zostavenie vlády vrátil líder švédskej Umiernenej strany Ulf Kristersson, ktorý v nedeľu oznámil, že nedokázal získať dostatočnú parlamentnú podporu.Löfvenove vyhliadky na sformovanie koalície sú však podľa tlačovej agentúry Reuters podobne bezútešné, ako boli tie Kristerssonove.Samotný premiér uviedol, že vytvorenie novej vlády si bude vyžadovaťa netreba očakávať rýchle riešenie, keďže je jasné, že na ceste ostávajú "mnohé prekážky".Švédsko je v patovej situácii od volieb z 9. septembra, v ktorých si väčšinu v 349-člennom parlamente nezaistili ani stredopravicová opozičná Aliancia štyroch strán pod vedením Kristerssona (143 kresiel), ani Löfvenov stredoľavicový blok (144 kresiel). Oba tábory vylúčili dohodu s protiimigračnou, pravicovo-populistickou stranou Švédski demokrati, ktorá by s 62 mandátmi mohla byť jazýčkom na váhach.Agentúra Reuters predpokladá, že Löfven bude pri zostavovaní vlády čeliť podobným prekážkam ako Kristersson. Na spoluprácu sa totiž bude snažiť zlákať najmä strany patriace k Aliancii, a síce Liberálov a Stranu stredu. Tie však vyjadrujú vieru, že premiérom krajiny sa napriek všetkému stane Kristersson, a svoj blok zrejme neopustia. Samotný Löfven zase tieto strany odmietol podporiť v prípade, že by ho nenechali vo funkcii premiéra.povedal v pondelok predseda švédskeho parlamentu Norlén, keď oznámil, že zostavením vlády poveril Löfvena. Ten 25. septembra neobstál v hlasovaní o vyslovení dôvery v parlamente. Löfven bude úradovať ako dočasný predseda vlády až do vytvorenia nového kabinetu.