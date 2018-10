Teroristický motív udalostí v Kolíne nad Rýnom už polícia nevylučuje

Na snímke pohľad na policajtov na hlavnej železničnej stanici 15. septembra 2018 v Kolíne nad Rýnom. Polícia v Kolíne uzavrela časti hlavnej železničnej stanice v tomto západonemeckom meste v dôsledku bližšie nešpecifikovanej rukojemníckej drámy. Objavili sa aj správy o tom, že zaznelo niekoľko výstrelov. Foto: TASR/DPA Foto: TASR/DPA

Kolín nad Rýnom 15. októbra (TASR) - Nemecká polícia v rozpore so skôr zverejnenými informáciami nevylučuje teroristické pozadie rukojemníckej drámy, ku ktorej došlo v pondelok v lekárni na Hlavnej železničnej stanici v Kolíne nad Rýnom. Vyšetrovanie prípadu tak pokračuje všetkými smermi.Odznelo to na spoločnej večernej tlačovej konferencii predstaviteľov polície a prokuratúry v tomto západonemeckom meste.Podľa policajných zdrojov vytiahol páchateľ na zasahujúcich príslušníkov útvaru osobitého určenia strelnú zbraň, o ktorej nie je zatiaľ zrejmé, či bola pravá. Na to reagovala polícia streľbou a výstrely muža zasiahli - podľa informácií internetového vydania denníka Bild do brušnej oblasti. Ťažko zraneného páchateľa, ktorý sa mal podľa svedkov pri akcii nahlas identifikovať s teroristickou organizáciou Islamský štát (IS), museli oživovať. Následne ho previezli do nemocnice, kde ho čakal neodkladný núdzový chirurgický zákrok.Policajti našli v lekárni povolenie na pobyt v Kolíne nad Rýnom, platné do roku 2021, podľa ktorého by útočníkom mohol byť 55-ročný Sýrčan. Tento migrant, ktorý žil v meste od roku 2016, sa už dopustil viacerých drogových deliktov i krádeží. Zatiaľ však nie je jednoznačne preukázané, že dokument patrí skutočne páchateľovi.Ako ďalej informoval policajný riaditeľ Klaus Rüschenschmidt, útočník vzniesol viacero požiadaviek vrátane slobodného odchodu, doručenia cestovného kufra a tašky, ktoré zanechal v kaviarni, ako aj prepustenia istej Tunisanky na slobodu.Na mieste zasahovala približne stovka hasičov a zhruba 500 príslušníkov policajných síl.Informácie priniesli nemecké elektronické a internetové médiá, ako aj tlačová agentúra DPA.Zdravotný stav rukojemníčky, ktorá vyviazla so šokom a symptómami otravy benzínovými výparmi, je stabilizovaný.S popáleninami skončilo v nemocnici 14-ročné dievča, ktoré utrpelo zranenia v sedacej časti tela a na stehnách po tom, čo páchateľ hodil zápalnú zmes do staničnej prevádzky siete rýchleho občerstvenia neďaleko lekárne - dejiska neskoršej rukojemníckej drámy. Tam našli policajti aj lepiacou páskou spojené plynové bomby, respektíve horľaviny.Ďalšia zranená osoba sa priotrávila dymom.Hlavnú železničnú stanicu v Kolíne nad Rýnom síce po niekoľkých hodinách opäť uviedli do prevádzky, avšak normalizácia železničnej dopravy v tomto významnom uzle potrvá zrejme niekoľko hodín.