Švédsky premiér ľuďom vianočné nákupy neodporúčal, sám obchodným centrám však neodolal

8.1.2021 (Webnoviny.sk) - Švédsky premiér Stefan Lofven v piatok obhajoval vianočné nákupy, na ktoré sa vybral napriek tomu, že úrady v krajine vyzývali obyvateľov, aby sa v záujme zastavenia šírenia koronavírusu vyhýbali nákupným centrám.Lofven, ktorý tým neporušil žiadny zákon, je najnovším švédskym predstaviteľom, ktorý porušil vlastné rady a odporúčania švédskeho úradu verejného zdravotníctva. Pred niekoľkými dňami rezignoval šéf úradu civilnej ochrany obyvateľstva v krízových situáciách po tom, ako sa na verejnosť dostali správy, že strávil Vianoce na Kanárskych ostrovoch.Švédsko v súvislosti s pandémiou nezaviedlo lockdowny ani nenariadilo zatvorenie prevádzok a v snahe obmedziť šírenie vírusu sa spolieha na občiansku zodpovednosť obyvateľov."Úplne chápem, že si ľudia myslia, že je to divné," skonštatoval Lofven v rozhovore pre švédsku SVT. Podľa vlastných slov dodržiava vládne odporúčania a výrazne zredukoval návštevy obchodov a reštaurácií. Ak tam vraj šiel, tak sa postaral o to, aby dodržiaval sociálne rozostupy. Dodal tiež, že nikdy nenakupoval online, no pri spätnom pohľade, si myslí, že to mal zvážiť.V piatok švédsky parlament prijal dočasný pandemický zákon, ktorý mu okrem iného umožní uzavrieť nákupné centrá a obchody, zastaviť prevádzku hromadnej dopravy alebo zakázať verejné podujatia. Zákon by mal platiť do konca septembra a za jeho porušenie budú hroziť pokuty.Lofvenov kabinet pôvodne plánoval zákon zaviesť na jar, no urýchlil jeho prijatie v súvislosti s druhou vlnou pandémie, ktorá predstavuje extrémnu záťaž pre švédske zdravotníctvo.Švédsko dosiaľ potvrdilo viac ako 482-tisíc prípadov nákazy koronavírusom a 9 262 súvisiacich úmrtí.