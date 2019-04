Švejna: Nový zákon o sociálnom poistení bude predkladať ďalšia vláda

Na snímke podpredseda strany Most-Híd a štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ivan Švejna. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 15. apríla (TASR) – Zosúladenie zákona o sociálnom poistení s novým ustanovením Ústavy SR o zastropovaní dôchodkového veku už pravdepodobne súčasná vláda nestihne schváliť. Táto povinnosť zostane na pleciach nového kabinetu. Povedal to v pondelok na seminári venovanom starnutiu obyvateľstva štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ivan Švejna.Finanční analytici pritom upozorňujú, že o čo neskôr sa po prijatí nových pravidiel odchodu do dôchodku prijmú opatrenia na vyrovnanie verejných financií, tým budú finančne náročnejšie.Podľa Švejnu vznikla úplne nová situácia, na ktorú musia zareagovať ekonómovia a analytici.povedal.Ako uviedla Anetta Čaplánová z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, stanovenie veku pre odchod dôchodku na 64 rokov a zníženie tohto veku pre ženy o pol roka za prvé, druhé a tretie vychované dieťa si vyžiada dodatočné náklady vo výške 1,16 % hrubého domáceho produktu.povedala.Švejna upozornil, že prví dôchodcovia, ktorých sa nová legislatíva dotkne, vstúpia do systému už počas nasledujúcej vlády, a preto je nutné reformovať dôchodkový systém.dodal štátny tajomník.Novelu Ústavy SR schválil parlament trojpätinovou väčšinou koncom marca. Za prijatie dôchodkového stropu hlasovali všetci poslanci Smeru-SD, SNS, celý klub ĽSNS, traja poslanci Mosta-Híd, hnutie Sme rodina a päť nezaradených poslancov. Návrh kritizovali viacerí odborníci, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, názory neboli jednotné ani v koalícii.