Svěrák: Otec hral hlavnú filmovú postavu vo filme Betlehemské svetlo po dlhých pätnástich rokoch

Svěrákovci dotočili Betlehemské svetlo. Nakrúcanie nového filmu režiséra Jana Svěráka trvalo mesiac a pol. Do kín by sa mala komédia o hľadaní životnej harmónie dostať v apríli budúceho roka. V hlavných úlohách sa diváci môžu tešiť na Zdeňka Svěráka, Danielu Kolářovú, Terezu Rambu, Vojtěcha Kotka a Vladimíra Javorského. TASR o tom informovala PR manažérka Veronika Frantová.





"Napriek tomu, že sme film točili v náročných podmienkach covidovej doby, všetko nám prekvapivo vychádzalo," prezradil režisér Jan Svěrák."Otec hral hlavnú filmovú postavu po dlhých 15 rokoch a bola radosť sa na neho od kamery pozerať. Ak sa nám to takto podarí aj dokončiť, mohol by to byť krásny film," zhodnotil v posledný natáčací deň v Stráži nad Nezárkou režisér.Scenár snímky vychádza z knižného bestselleru Povídky a Nové Povídky Zdeňka Svěráka ako príbeh o spisovateľovi, ktorému do bežného života vstupujú postavy z vlastných poviedok. "Hrám spisovateľa Šejnohu, ktorý akoby mi z oka vypadol. Je iba o niečo vtipnejší než ja," uviedol autor predlohy Zdeněk Svěrák.Za kameru sa postavil držiteľ ôsmich Českých levov a ďalších piatich nominácií – kameraman Vladimír Smutný, ktorý spolupracoval so Svěrákovcami už na Koljovi pred 25 rokmi. Osvedčený tím ďalej tvoria oceňovaný architekt Ján Vlasák a kostýmová návrhárka Simona Rybáková. O strih celého filmu sa po prvý raz postará pokračovateľ rodinnej tradície, syn režiséra a vnuk hlavného predstaviteľa František Svěrák.Film natáčali od konca marca prevažne v Prahe, štáb sa premiestnil i do väznice v Plzni alebo do Stráže nad Nežárkou. V ďalších úlohách sa objavia aj Ondřej Vetchý, dánska herečka Patricia Schumann či Jitka Čvančarová. Premiéru plánujú tvorcovia na apríl 2022, film do kín uvedie Magic Box Slovakia.