Album Karol Duchoň 1980 vychádza vo vinylovej reedícii. Karol Duchoň je dnes najlukratívnejší umelec vydavateľstva OPUS a zároveň najpredávanejší interpret hudobného priemyslu na Slovensku v roku 2020. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.





LP platňa ponúka tucet piesní, sú nimi Blues pre Karola, Polnočný koncert, Batoh s páperím, Karneval zbytočných vecí, Si, akoby si ani nebola, Tento svet, Brat Slnko, sestra Zem, Prší, Uspávanka, To známe miesto Tak sa vráť a F1. Na albume hrá a spieva skupina Ľuba Beláka a hostia František Karnok (trombón), Dušan Húščava (tenorový saxofón), Juraj Lehotský (trúbka), František Griglák (gitara), skupina Vivat (zbor).V tejto vinylovej reedícii Karol Duchoň 1980, ktorá je treťou a zároveň poslednou v poradí, sa Karol predstavuje ako vyzretá interpretačná osobnosť s jedinečným nadčasovým hlasom, ktorým oslovuje stále nové generácie publika. Karolovi sa dostáva stále viac a viac novinárskych prívlastkov ako slovenský Frank Sinatra, Tom Jones či Karel Gott a úspech jeho nahrávok 35 rokov po jeho predčasnej smrti je dôkazom, že sú to prívlastky zaslúžené. Nebol skladateľ ani textár, ale jeho hlas a emócie, ktoré dával do svojho prejavu, ho predurčili byť niekým výnimočným v hudobnom svete. Bol jedným z najväčších speváckych talentov slovenskej popmusic.