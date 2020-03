Svet čelí výzve, ktorá je oveľa väčšia ako šport, Chára želá všetkým fanúšikom NHL pevné zdravie

S verdiktom NHL sa stotožňuje aj tréner Cassidy

Opätovné spustenie zápasov je zatiaľ otázne

13.3.2020 (Webnoviny.sk) - Šíriaci sa koronavírus zasiahol aj dianie v zámorských športových súťažiach. Po basketbalovej NBA a futbalovej MLS vo štvrtok oficiálne zrušili aj zápasy hokejovej NHL.Na vzniknutú situáciu reagovali viaceré kluby vrátane Bostonu Bruins , ktorý ako prvý pokoril v sezóne métu 100 bodov a jeho dres si oblieka aj dvojica slovenských reprezentantov Zdeno Chára a Jaroslav Halák."Pre náš tím, personál, mesto aj fanúšikov je ťažké spracovať dnešné správy. My hráči milujeme, keď môžeme súťažiť a živiť vášeň v našich fanúšikoch. Rozumieme však tejto výzve, ktorej svet čelí. Je oveľa väčšia ako šport. Plne rešpektujeme dnešné rozhodnutie NHL a želáme všetkým pevné zdravie, až kým sa opäť nestretneme pri oslave hry, ktorú milujeme," povedal Chára, ktorého cituje web boston.com.Samozrejme, rozbehnutému Bostonu, ktorý vyhral päť z predošlých šiestich zápasov, prerušenie súťaže nepomôže. Hlavný tréner Bruce Cassidy sa však takisto stotožňuje s verdiktom vedenia NHL."Je to rozumné. Zdravie každého jednotlivca na celom svete je prioritou číslo jeden a dôležitejšie než hokej. Snáď sa situácia zlepší a budeme môcť pokračovať a v zdraví a bezpečí bojovať o Stanleyho pohár," uviedol Cassidy.Základná časť zámorskej NHL sa pôvodne mala skončiť 4. apríla, ale nie je isté či sa vôbec do tohto dátumu opäť začne hrať. Boston je momentálne najlepším tímom profiligy so ziskom 100 bodov a šesťbodovým náskokom pred lídrom Západnej konferencie St. Louis Blues.Z bezpečnostných dôvodov bude v USA minimálne o dva týždne posunutý začiatok bejzbalovej MLB a v ohrození je aj draft NFL, ktorý je v Las Vegas naplánovaný na 23. apríla.