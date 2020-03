Výzva Mateja Tótha pre všetkých ľudí: Zostaňte doma a neohrozujte svojich blízkych

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.3.2020 (Webnoviny.sk) - V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom nielen v okolitých krajinách, ale už aj na území Slovenska, je jedným z hlavných opatrení čo najmenej interakcií s ďalšími ľuďmi. Tak sa znižuje šanca na prenášanie vírusu. V ostatných dňoch síce v tomto smere prišla výzva od vlády SR, no mnoho ľudí akoby túto výzvu a celkovo hrozbu šírenia nebrali vážne.Olympijský šampión v chôdzi na 50 km z roku 2016 v brazílskom Riu de Janeiro sa preto rozhodol vyzvať všetkých Slovákov k zodpovednému správaniu."Všetkých pozdravujem z domu, pretože aj ja som zostal doma. Týmto chcem vyzvať všetkých, aby zostali doma a neohrozovali seba, svojich blízkych a celé okolie. Myslím si, že keď sa všetci zachováme zodpovedne, tak túto hrozbu môžeme zvládnuť," povedal 37-ročný nitriansky rodák prostredníctvom videa, ktoré zavesil na sociálne siete.Vyzval tiež Slovákov, aby sa nehanbili nosiť ochranné prostriedky na verejnosti."Nehanbite sa nosiť rúška a dodržiavajte hygienu. Je to veľmi dôležité," povedal úspešný športovec.Pridal aj výzvu na osvetu v okolí: "Motivujme k tomu aj ostatných, ktorí toto všetko zatiaľ berú na ľahkú váhu. Zostaňme teda doma a držme sa. Prajem Vám pevné zdravie."