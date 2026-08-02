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02. augusta 2026

Svet filmu zasiahla smutná správa. Zomrel herec zo seriálu Sopranovci



Pastore sa preslávil v roku 1999, keď získal úlohu Bonpensiera, najlepšieho priateľa mafiánskeho bossa Tonyho Soprana.



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Svet filmu zasiahla smutná správa. Zomrel herec zo seriálu Sopranovci

Vo veku 80 rokov zomrel americký herec Vincent Pastore, známy najmä úlohou Salvatoreho „Big Pussyho“ Bonpensiera v populárnom seriáli Sopranovci (The Sopranos). V sobotu o tom informoval jeho agent Robert Attermann, uviedla vo svojom spravodajstve televízia NBC.


Pastore, ktorý dlhodobo žil v newyorskej štvrti Bronx, zomrel doma. Príčina úmrtia nie je známa.

Pastore sa preslávil v roku 1999, keď získal úlohu Bonpensiera, najlepšieho priateľa mafiánskeho bossa Tonyho Soprana. Jeho postava sa neskôr stala informátorom Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), čím ohrozila fungovanie mafie v New Jersey.

Objavil sa aj v seriáli Zákon a poriadok (Law & Order) a vo filme režiséra Martina Scorseseho Mafiáni (Goodfellas) z roku 1990. Neskôr stvárnil viacero postáv v príbehoch o mafii a organizovanom zločine.

Najväčšiu popularitu mu však priniesol seriál Sopranovci, ktorý mal šesť pokračovaní. Za stvárnenie komplexnej a obľúbenej mafiánskej postavy získal Pastore uznanie a v roku 2016 ho uviedli na Bronxský chodník slávy.

Venoval sa však aj hudbe: bol frontmanom skupiny Gangster Squad, ktorá vystupovala najmä v menších kluboch v New Yorku, New Jersey a Connecticute.

Herec sa narodil v Bronxe a vyrastal v neďalekom meste New Rochelle v štáte New York. Slúžil v americkom námorníctve a študoval na Pace University. Pred hereckou kariérou pracoval v nočných kluboch. K herectvu sa dostal aj vďaka priateľstvu s hercami Mattom a Kevinom Dillonovcami.

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