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 24hod.sk    Kultúra

02. augusta 2026

Tvorcovia hitu Invalid dotočili nový film. Do kín príde veľký slovenský muzikál Svet podľa Adama



Hlavné postavy príbehu si zahrali Boleslav Polívka, Dávid Hartl, Zuzana Kronerová a Viktória Jurištová.



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Tvorcovia čiernej komédie Invalid donakrúcali Svet podľa Adama

Tvorcovia čiernej komédie Invalid, ktorá v roku 2023 spestrila slovenskú kinematografiu, donakrúcali vo štvrtok (30. 7.) nový projekt. Padla posledná klapka pri nakrúcaní filmového muzikálu Svet podľa Adama, informujú na sociálnej sieti.


„Teraz sa začína postrodukcia, aby mohol byť film v kinách približne pred letom 2027,“ uvádzajú tvorcovia. Režisérom novej komédie Svet podľa Adama je Jonáš Karásek, scenáristom a textárom Maroš Hečko, producentom Peter Veverka a kameramanom Tomáš Juríček.

Pripravovaný film, ktorý sa nakrúcal na Slovensku i v Českej republike, má byť divácky atraktívnou komediálnou „feériou“ prepájajúcou realitu so snovým svetom, s príbehom o slávnom československom spevákovi Adamovi Zeminovi. Ten na konci svojej kariéry vytvorí magické hudobné dielo, ktoré však prejde násilnou cenzúrou. Témy, ktoré má film komediálnym spôsobom otvárať, sú migrácia mladých ľudí, boj proti korupcii, úcta k starším, sebaurčenie našich životných ciest, spoločenská jednota.

Hlavné postavy príbehu si zahrali Boleslav Polívka, Dávid Hartl, Zuzana Kronerová a Viktória Jurištová. Ďalšími dôležitými hereckými osobnosťami filmu sú Emília Vášáryová, Sväťo Malachovský, Lukáš Latinák, Marek Vašut, Anna Polívková, Daniel Fischer, Oľga Belešová, Gregor Hološka, Peter Šimun, Marek Majeský či Zuzana Fialová.

„Sme hrdí na to, že ponuku účinkovať vo filme Svet podľa Adama prijali toľkí skvelí herci a herečky a ešte sa pri nakrúcaní aj úprimne bavia. Veríme, že sa budú baviť aj diváci, keď film asi v polovici roku 2027 dorazí do kín,“ pochválili sa pred pár dňami na sociálnej sieti tvorcovia filmu, ktorý je „plný postáv a postavičiek, piesní a pesničiek, plný krásy a plný humoru“.

Naposledy v roku 2023 priniesli publiku kultovú čiernu komédiu Invalid, ktorá zo 14 nominácií na Slnko v sieti premenila osem na víťazné. Úspešné boli aj ich predošlé spolupráce pri dráme Amnestie (2019) či filme Kandidát (2013).

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