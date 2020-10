Svet ho teší aj z vozíka

Do projektu môžete rodinu zapojiť aj vy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.10.2020 (Webnoviny.sk) -Miško bol odjakživa športový typ. Aktívne hrával futbal a futsal, bol dobrovoľným hasičom. Osudným sa mu stal jeden letný deň v roku 2018, keď pracoval okolo domu. V teplom počasí sa chcel schladiť v bazéne, no skočil doň tak nešťastne, že si v chrbtici zlomil piaty stavec a presekol miechu. V nemocnici strávil Miško po úraze celé mesiace. Spočiatku bol v umelom spánku a nedokázal ani sám dýchať, stravu prijímal cez hadičku. Šťastie v nešťastí bolo, že pri úraze si Miško nepoškodil mozog. Dodnes je imobilný, no pravidelne absolvuje rehabilitácie, ktoré mu veľmi pomáhajú.Vďakasa Miško stretol s raperom, komikom a youtuberom, ktorého postihol veľmi podobný osud – pred 15 rokmi utrpel po páde z bicykla vážny úraz miechy a odvtedy je na invalidnom vozíku. Okrem toho, že sa chalani dobre porozprávali, ukázal Bekim Miškovi aj cviky, ktoré vedia pomôcť v rozhýbaní strnulých končatín. "V rámci projektu CHLEBODARCA sme Miškovi poskytli príspevok na rehabilitácie, ktoré sú na zlepšenie jeho zdravotného stavu nevyhnutné. Sme radi, že sme mu pomohli skvalitniť živoť a prajeme mu všetko dobré," uviedla Jana Gregorovičová, projektová koordinátorka aktivít o. z. BILLA ľuďom. Pomocnú ruku podala aj spoločnosť Penam, ktorá rodine poskytla pekárenské produkty.Projekt CHLEBODARCA spustilo pred dvomi rokmi o. z. BILLA ľuďom v spolupráci so spoločnosťou Penam. Každý zákazník, ktorý si v sieti supermarketov BILLA kúpi akýkoľvek druh chleba, prispieva jedným centom na pomoc rodinám v núdzi. Projekt pokračuje aj naďalej a rodiny, ktoré potrebujú pomoc, sa doň môžu prihlásiť vyplnením formulára na webstránke www.chlebodarca.sk . Príbehy rodín, ktorým CHLEBODARCA doposiaľ pomohol, si môžete prečítať tu Informačný servis