Hlas-SD má Krajniakove trináste dôchodky v zuboch, odvolávať ministra chcú aj za minimálnu mzdu

Antisociálne právne normy

Trinásty dôchodok je len vianočný príspevok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ak minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak Sme rodina ) nestiahne z rokovania Národnej rady SR návrh novely zákona o minimálnej mzde a návrh zákona o trinástom dôchodku, v parlamente môže čeliť opozičnému návrhu na jeho odvolanie z funkcie.Nezaradení poslanci NR SR zoskupení okolo podpredsedu parlamentu Petra Pellegriniho Hlas-SD ) totiž ponúknu svojich 11 podpisov pod návrh na odvolanie Krajniaka z funkcie ministra práce a sociálnych vecí.Na štvrtkovej tlačovej besede to oznámil nezaradený poslanec NR SR Erik Tomáš . "Chceme sa aktívne podieľať na návrhu na odvolanie, radi by sme boli jeho hlavnými predkladateľmi," povedal.Oba legislatívne návrhy označil Tomáš za antisociálne právne normy. Návrhom zákona o trinástom dôchodku minister práce a sociálnych vecí podľa neho oberá penzistov o peniaze, keďže trinásta penzia má byť v sume od 50 do 300 eur.Trináste penzie tak plánuje vláda Igora Matoviča vyplatiť v tomto roku v nižšej sume, ako stanovuje platný zákon. Ten v Národnej rade SR štyri dni pred tohtoročnými februárovými parlamentnými voľbami presadili poslanci za Smer-SD.Všetci starobní dôchodcovia totiž mali dostať v novembri tohto roka trinásty dôchodok v sume 460 eur, čo je priemerná suma starobnej penzie.Tomáš kritizuje aj to, že na trináste dôchodky má v budúcom roku smerovať 310 miliónov eur, teda rovnaká suma ako koncom tohto roka. Krajniak tým podľa neho porušuje sľub, ktorý dal dôchodcom, o tom, že celková suma na trináste dôchodky bude budúci rok vyššia o 100 miliónov eur.Výhrady má opozičný poslanec aj k samotnej forme dávky. "Nejde o trinásty dôchodok, ide o sociálnu dávku, ktorá nedosahuje ani výšku minimálneho dôchodku," zdôraznil Tomáš. Krajniakov trinásty dôchodok je podľa neho len modifikáciou doterajšieho vianočného príspevku.Veľké výhrady má Tomáš aj k návrhu novely zákona o minimálnej mzde. Tá sa má podľa návrhu novely zákona budúci rok zvýšiť zo súčasných 580 eur na 623 eur. Podľa platného zákona však mali najnižšie hrubé zárobky od začiatku budúceho roka tvoriť 60 percent z priemernej mzdy na Slovensku za rok 2019, teda 656 eur."Minimálna mzda sa v porovnaní s platnou legislatívou ide znížiť o 33 eur," tvrdí Tomáš. Návrh novely zákona kritizuje aj preto, že sa ňou príplatky za prácu v noci a cez víkend odpájajú od minimálnej mzdy, čím sa od roku 2022 "zmrazia".