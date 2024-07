Svet obletela fotografia mladého Messiho s kúpajúcim sa bábätkom z roku 2007. Vyrástla z neho futbalová hviezda Lamine Yamal (foto)

Začiatok dvoch legiend



Introvertný chlapík

9.7.2024 (SITA.sk) - Online priestor v ostatných dňoch ovládla zaujímavá fotografia. Figuruje na nej Lionel Messi , keď mal 20 rokov a jeho seniorská kariéra sa stále len rozbiehala. Súčasťou obrázka je aj malý chlapec, ako sa kúpe v plastovej vaničke.Keď túto fotografiu Joan Monfort pred takmer 17 rokmi vyhotovil, tak isto tušil, že Argentínčana čaká úspešná kariéra. Netušil však, že hviezdou trávnikov bude aj bábätko. Je na nej totiž Lamine Yamal , ktorý v sobotu oslávi sedemnáste narodeniny a už teraz je výraznou oporou španielskej futbalovej reprezentácie na majstrovstvách Európy v Nemecku.Fotografiu, ktorá vznikla pre charitatívny kalendár, nedávno zverejnil otec Lamina Yamala a uviedol: „Začiatok dvoch legiend." Okamžite obletela svet.Aktuálne 56-ročný fotograf na voľnej nohe Monfort uviedol, že tento záber vyhotovil na štadióne Camp Nou v šatni pre hostí v jeseni 2007, Lamine Yamal mal vtedy len niekoľko mesiacov.Hráči FC Barcelona pózovali s deťmi a ich rodinami, fotografie boli určené pre kalendár a ten mal podporiť každoročnú charitatívnu zbierku, ktorú organizovalo miestne periodikum Diario Sport a UNICEF. A úplná náhoda vtedy spojila Lionela Messiho s rodinou Yamalovcov. Na spomenutej fotke je aj Laminova matka, ktorá pochádza z Rovníkovej Guiney.„Kalendár sme robili s pomocou UNICEF-u. Ten organizoval tombolu v Mataró, kde bývali aj Yamalovci. Prihlásili sa, aby mali nádej na fotky s hráčmi FC Barcelona na Camp Nou. A vyžrebovali ich," ozrejmil Joan Monfort. Prezradil tiež, že spraviť uvedenú fotografiu nebolo jednoduché, keďže 20-ročný Messi nevedel, ako sa má správať k bábätku Laminovi.„Messi je dosť introvertný chlapík, je hanblivý. Vyšiel zo šatne domácich a zrazu sa ocitol v inej šatni s plastovou vaňou plnou vody a v nej bábätko. Bolo to komplikované. Najprv ani nevedel, ako ho má držať," pokračoval fotograf pri spomínaní na udalosť spred takmer sedemnástich rokov.Lionel Messi bol v tom čase považovaný za veľký talent svetového futbalu, pomaly sa zapracovával do A-tímu FC Barcelona po pôsobení v mládežníckej akadémii La Masia. Ňou napokon prešlo aj bábo z fotky a už je pevnou súčasťou káder prvého tímu katalánskeho veľkoklubu. A tiež španielskeho reprezentačného výberu na Eure 2024.Joan Monfort netušil, že na fotkách z roku 2007 bol práve Lamine Yamal. Dozvedel sa to až od kamaráta, ktorý na to upozornil, keď sa záber stal populárny v online priestore. Športovej fotografii sa venuje od roku 1991 a údajne až doteraz ani jeden z jeho záberov nezaznamenal taký boom.„Je veľmi vzrušujúce byť spájaný s niečím, čo spôsobilo doslova senzáciu. Musím sa priznať, je to veľmi pekný pocit," dodal.