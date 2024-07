Angličanov proti Holanďanom povedie na ME vo futbale Nemec, ktorého v minulosti kritizoval Bellingham

"Vytiahol" to Bellingham

Množstvo vyhrážok

Anglická reprezentácia nerieši rozhodcov

9.7.2024 (SITA.sk) - Nominácia nemeckého rozhodcu Felixa Zwayera na druhé semifinále futbalových majstrovstiev Európy v Nemecku , ktoré obstarajú reprezentácie Anglicka a Holandska, so sebou prináša zaujímavé sprievodné okolnosti.Štyridsaťtriročný Berlínčan totiž pred osemnástimi rokmi dostal dištanc na šesť mesiacov za obvinenie, že dostal peniaze od iného arbitra Roberta Hoyzera, ktorý bol súčasťou korupčného škandálu a istý čas si za to posedel aj za mrežami.Zwayer mal dostať 300 eur od Hoyzera za zápas z roku 2004, čo však údajne nenahlásil. Vyšetrovanie nepreukázalo, že sa podieľal na ovplyvnení zápasu. Pri vyšetrovaní spolupracoval a poskytol všetky dostupné dôkazy.Uvedené "vytiahol" v roku 2021 hviezdny útočník anglickej reprezentácie Jude Bellingham , ktorý vtedy pôsobil v Borussii Dortmund . Zwayer vtedy dostal nomináciu na zápas, v ktorom Borussia prehrala s Bayernom Mníchov 2:3.Bellingham po uvedenom súboji podľa Viaplay na margo prehry svojho tímu uviedol: "Dali zápas rozhodcovi, ktorý bol v minulosti zapojený do ovplyvňovania zápasov, tak čo ste čakali?" Angličan za to potom dostal pokutu 40-tisíc eur.Zwayer mesiac po vyhlásení Bellinghama prezradil, že pod vplyvom slov futbalistu dostal množstvo vyhrážok, berlínska polícia dokonca zaznamenala vyhrážky smrťou v online priestore. Rozhodca opakovane poprel akékoľvek plány ovplyvňovať zápasy aj to, že od Hoyzera niekedy dostal financie.Od uvedeného incidentu už Zwayer nedostal nomináciu na zápasy klubu z Dortmundu, teraz ho však Európska futbalová únia (UEFA) poverila semifinálovým súbojom na dortmundskom štadióne. Na ME 2024 to pre neho bude už štvrtý zápas, doteraz naposledy v osemfinále viedol súboj Holanďanov proti Rumunom (3:0).Obranca anglickej reprezentácie Luke Shaw poprel, že nominácia Zwayera na tento duel by mohla spôsobiť v kabíne jeho tímu akúkoľvek nekomfortnú situáciu."Rešpektujeme UEFA a jej rozhodnutia v otázke nominácie rozhodcov. U nás sa nič nemení. Stále sa sústredíme na zápasy, máme to vo vlastných rukách. Neriešime rozhodcov," uviedol."Kohokoľvek na ten duel vyberá, tak bude určený. My musíme pracovať na tom, aby sme boli pripravení a nesústrediť sa veci, ktoré nemôžeme ovplyvniť," dodal.Druhé semifinále, v ktorom už v utorok v Mníchove nastúpia Španieli proti Francúzom, povedie Slovinec Slavko Vinčič.