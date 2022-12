Svet prišiel o futbalovú legendu, Pelé vo svojich 82 rokoch prehral boj s rakovinou

aktualizované 29. decembra 20:39





Pelé

sa narodil 23. októbra 1940 ako Edson Arantes do Nascimento v malom meste Tres Coracoes vo vnútrozemí brazílskeho štátu Minas Gerais.



Jeho talent odmalička pútal pozornosť. Keď mal 11 rokov, miestny profesionálny hráč ho priviedol do mládežníckych tímov FC Santos.



Trojnásobný majster sveta z rokov 1958, 1962 a 1970 Pelé je so 77 gólmi najlepším strelcom Brazílie v histórii. Vo štvrťfinále nedávnych MS v Katare proti mužstvu Chorvátska tento rekord vyrovnala súčasna hviezda „kanárikov“ Neymar.



Na klubovej úrovni Pelé pozbieral s tímom FC Santos 10 ligových titulov v štáte Sao Paulo, šesťkrát sa stal celkovým majstrom Brazílie a so svojím materským klubom pridal aj dva triumfy v Juhoamerickom pohári osloboditeľov - Copa Libertadores (1962, 1963).



V Európe však nikdy nepôsobil. Kariéru ukončil v americkom tíme New York Cosmos (1975 - 1977) a postaral sa o založenie tradície futbalu pod názvom "soccer" v USA.



Po skončení kariéry bol Pelé v rokoch 1995 - 1998 brazílskym ministrom športu. V roku 2000 si spoločne s Argentínčanom Diegom Maradonom prevzali cenu pre najlepšieho hráča 20. storočia.



Zatiaľ čo Pelého svojimi hlasmi podporili členovia FIFA, Maradona dominoval v "online" hlasovaní fanúšikov.



Neskôr sa Pelé angažoval v charite a pracoval aj ako ambasádor dobrej vôle v Organizácii spojených národov. Chvíľu aj podnikal v športovom biznise.





29.12.2022 (Webnoviny.sk) -Vo veku 82 rokov odišla na večnosť brazílska futbalová legenda Pelé „Kráľ futbalu“, ako sa mu zvyklo vravievať, sa rekordne trikrát stal majstrom sveta a bol jednou z najvplyvnejších športových osobností minulého storočia.Pelé bol od 29. novembra hospitalizovaný v Nemocnici Alberta Einsteina v Sao Paule, pričom v ostatných dňoch sa mu zhoršil zdravotný stav v súvislosti s rakovinou hrubého čreva.Podľa lekárov rakovina pokročila a spôsobila Pelému problémy s obličkami a srdcom.Futbalový velikán mal permanentné zdravotné problémy od roku 2012. Tie sa prehĺbili po jeho operácii bedrového kĺbu.Odvtedy mal obmedzenú mobilitu a na verejnosti sa viackrát objavil iba na vozíčku alebo za pomoci bariel.Bol taktiež viackrát hospitalizovaný pre problémy s obličkami či prostatou.V dňoch 17. a 18. septembra 1994 sa uskutočnila historická návšteva Pelého pod Tatrami.Bola to celosvetová reklama, keď vtedy spolu s reprezentáciou legiend brazílskeho futbalu zavítal na Slovensko.