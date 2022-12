Rakúsky olympijský šampión v zjazdovom lyžovaní Matthias Mayer nečakane ukončil svoju kariéru

Už v sebe nemá plameň

Pred Vianocami skončil aj Feuz

29.12.2022 (Webnoviny.sk) - Vo veku 32 rokov v stredu nečakane oznámil koniec kariéry športovca rakúsky reprezentant v zjazdovom lyžovaní Matthias Mayer . Špecialista na kĺzavé disciplíny tak spravil pred stredajším superobrovským slalomom v talianskom Bormiu.Ráno ešte absolvoval prehliadku trate, no potom sa postavil pred mikrofón rakúskej televízie a oznámil, že v stredu štartovať nebude a s okamžitou platnosťou končí kariéru.Rakúšan získal zlato na troch ZOH za sebou - v Soči 2014 ovládol zjazd, v Pjongčangu 2018 aj Pekingu 2022 nenašiel pod piatimi kruhmi premožiteľa v super-G."Ostatná sezóna bola fantastická s tretím olympijským zlatom. Začal som dobre aj túto sezónu a som spokojná Stačilo však. Dnes som ešte spravil obhliadku súťažnej trate a tým sa to končí. Už v sebe nemám potrebný plameň," poznamenal víťaz jedenástich pretekov Svetového pohára, ktorý sa na pódium prebojoval na tomto fóre 45-krát.Okrem spomenutých troch zlatých medailí si na ZOH vybojoval aj bronz v zjazde v Pekingu 2022.Vo vlasti je najúspešnejším lyžiarom v olympijskej histórii a dostal sa aj pred legendárneho Toniho Sailera, ktorý si vyjazdil tri zlaté medaily na ZOH v Cortine d'Ampezzo 1956.Napriek tomu Mayer nemá na svojom konte ani jeden cenný kov z majstrovstiev sveta, jeho maximum je 4. priečka v super-G z amerického Beaver Creeku 2015.V seriáli SP debutoval Matthias Mayer v roku 2009 a celkovo odjazdil 219 pretekov na tejto úrovni. Zo spomenutých jedenástich víťazstiev má na svojom konte aj triumfy v klasikách - Kitzbüheli, Wengene aj Bormiu.V decembri 2015 pri páde vo Val Gardene utrpel zlomeninu dvoch stavcov a nesúťažil sedem mesiacov. Možno by vtedy dopadol aj horšie, no ochránil ho vzduchový vak.Mayer je v rýchlom slede druhý úradujúci olympijský šampión v zjazdovom lyžovaní, ktorý ukončil kariéru. Tesne pred Vianocami z rovnakého kolotoča "vystúpil" Švajčiar Beat Feuz , ktorý v Pekingu 2022 triumfoval v zjazde.