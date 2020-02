Svet sa rozlúčil s Kobem Bryantom. Legendárny Michael Jordan ho nazval malým bratom (video)

Prejav manželky Vanessy

Zomrel kúsok zo mňa

25.2.2020 (Webnoviny.sk) - Multifunkčná aréna Staples Center v Los Angeles často býva dejiskom skvelých športových výkonov. V pondelok to však bolo miesto pietnej spomienky na nedávno zosnulého basketbalistu Kobeho Bryanta a jeho 13-ročnej dcéry Gianny.Ich životy minulý mesiac vyhasli pri leteckom nešťastí blízko kalifornského Calabasasu. Verejnosť naposledy vzdala úctu jednej z najvýznamnejších postáv v histórii NBA 24.2., čo symbolizovalo čísla dresov, ktoré Bryant a jeho dcéra nosili počas basketbalových súbojov.Pred 20-tisícovým Staples Center najskôr prehovorila manželka hviezdneho basketbalistu Vanessa Bryantová. "Bol to najúžasnejší manžel. Kobe ma miloval viac ako to môžem vyjadriť slovami. Nevnímala som ho ako celebritu alebo ako skvelého basketbalistu. Bol môj zlatý manžel a otec mojich detí. Bol mojím všetkým," povedala Bryantová vo svojej reči, odvysielal ju aj verejný kanál youtube.Ešte predtým si zaspomínala na svoju 13-ročnú dcéru. "Vždy ukazovala, ako zbožňovala svojho otca aj mamu. Bola moja kamarátka a jej úsmev bol ako slnečný svit. Mala rada pečenie, plávanie, tancovanie a sledovanie zápasov NBA so svojim otcom. 'Gigi' bola veľmi súťaživá a zrejme by sa stala najlepšou hráčkou v WNBA. Neviem si predstaviť život bez nej, všetkým mám chýba každý deň," uviedla Bryantová.Na spomienkovej ceremónii vystúpili speváčky Beyoncé, Alicia Keys a Christina Aguilera. Medzi pozvanými hosťami nechýbali basketbalové legendy Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar či súčasné hviezdy zámorskej NBA ako Stephen Curry, James Harden a Russell Westbrook.Po Vanese Bryantovej si zobral slovo najlepší basketbalista všetkých čias Michael Jordan. Svojho zosnulého priateľa označil za malého brata."Som vďačný, že tu dnes môžem prehovoriť. Každý chcel porovnávať mňa a Kobeho, ale ja som vždy chcel hovoriť o ňom. Bol pre mňa inšpiráciou. Hovorili sme spolu o biznise, rodine, o všetkom. Keď Kobe zomrel, kúsok zo mňa zomrel tiež. Sľubujem vám, že budem žiť so spomienkami a vedomím, že som mal brata, ktorý sa vždy snažil pomôcť ako vedel. Odpočívaj v pokoji, môj malý brat," povedal so slzami v očiach šesťnásobný šampión NBA vo farbách Chicaga Bulls.