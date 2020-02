V NHL sa hral iba jeden zápas a obranca Jaroš si pripísal asistenciu (video)

Obranca Jaroš je šesťbodový

25.2.2020 (Webnoviny.sk) - V jedinom pondelkovom zápase NHL si Columbus poradil s Ottawou 4:3 po predĺžení. Do štatistík produktivity sa zapísal aj slovenský obranca v službách Ottawy Christián Jaroš. Druhou asistenciou sa podieľal na úvodnom góle svojho tímu v 11. min z hokejky Connora Browna.Ottawa neskôr opäť zásluhou Browna viedla 2:1 a vďaka Colinovi Whiteovi aj 3:2, ale posledné slovo mal v predĺžení 20-ročný švédsky útočník vo farbách Columbusu Emil Bemström."Celú sezónu som na to čakal. Nikdy predtým som neskóroval v predĺžení, preto som veľmi šťastný. Verím, že odteraz budem hrať dobre a s väčším sebavedomím," uviedol Emil Bemström na webe NHL.Jaroš sa ôsmykrát v tejto sezóne objavil v súťažnom zápase na ľade NHL. Celkovo odohral iba 6:32 min a okrem asistencie si pripísal aj jednu zablokovanú strelu.Dvadsaťtriročný košický rodák má na konte 3 body za 3 asistencie v súťažnom ročníku 2019/2020. V produktivite Slovákov sa dostal na šieste miesto pred Tomáša Jurča s dvoma asistenciami. Celkovo v tejto sezóne bodovalo 10 slovenských hokejistov spomedzi obrancov a útočníkov. Okrem toho si dve asistencie pripísal aj brankár Jaroslav Halák.Na čele je 55-bodový Tomáš Tatar z Montrealu , s veľkým odstupom patrí druhé miesto Richardovi Pánikovi z Washingtonu. Ten nazbieral 15 bodov.Víťazstvo Columbusu zatienilo zranenie lotyšského brankára Eliva Merzlinkisa. S piatimi shutoutami líder medzi gólmanmi NHL v tejto sezóne musel dolu z ľadu 8:44 min pred koncom druhej tretiny po strete s útočníkom Ottawy Anthony Duclairom a už sa nevrátil. Dovtedy mal 16 zákrokov z 18 striel.Nahradil ho Fín Joonas Korpisalo, ktorý absolvoval prvý zápas po zranení kolena od 29. decembra 2019. Pripísal si 14 zákrokov a prvé víťazstvo spred Vianoc. "Neplánoval som to. Je smutné, keď sa stane niečo také ako teraz Elvisovi. Určite som to tak nechcel," uviedol Korpisalo.* Christián Jaroš (Ottawa) odohral 6:32 min, 1 asistencia, 1 zablokovaná strela