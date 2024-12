SVET SMÚTIL: S akými známymi tvárami sme sa v roku 2024 rozlúčili?

Výberová chronológia úmrtí osobností vo svete v roku 2024 .

JANUÁR





1. januára - Sýrsky disident Rijád Turk, ktorého pre roky strávené vo väzení pre odpor voči vláde porovnávali s bývalým juhoafrickým prezidentom Nelsonom Mandelom, zomrel v exile vo Francúzsku vo veku 93 rokov.







4. januára - Vo veku 100 rokov zomrela britská herečka Glynis Johnsová, ktorá stvárnila pani Banksovú vo filme Mary Poppinsová z roku 1964.











4. januára - Vo veku 80 rokov zomrel americko-britský herec David Soul, ktorý sa preslávil stvárnením detektíva v akčnom televíznom seriáli Starsky & Hutch.











5. januára - Bývalý úspešný brazílsky futbalista Mario Zagallo zomrel vo veku 92 rokov. Stal sa prvým v histórii, ktorý získal titul majstra sveta ako hráč i tréner.







7. januára - Vo veku 78 rokov zomrel bývalý nemecký futbalista a tréner Franz Beckenbauer, kapitán majstrov sveta z roku 1974 a majstrov Európy (1972).







9. januára - Vo veku 61 rokov zomrel americký bubeník James Kottak, bývalý člen nemeckej hardrockovej skupiny Scorpions.



Na snímke bubeník nemeckej hard-rockovej skupiny Scorpions James Kottak počas koncertu v Steel Aréne v Košiciach 2. marca 2016.

12. januára - Vo veku 92 rokov zomrel v Štokholme český jadrový fyzik a zakladateľ Nadácie Charty 77 František Janouch.







13. januára - Vo veku 85 rokov zomrela česká herečka Jana Hlaváčová.







14. januára - Ruský básnik Lev Rubinštejn, kľúčová postava sovietskej literárnej undergroundovej scény, ktorý neskôr vystupoval proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, zomrel vo veku 76 rokov.







17. januára - Kanadský atlét Shawn Barber, majster sveta v skoku o žrdi z roku 2015, zomrel vo veku 29 rokov.







20. januára - Vo veku 97 rokov zomrel známy kanadský filmový a televízny režisér a producent Norman Jewison.







23. januára - Vo veku 82 rokov zomrel uznávaný nemecký skladateľ a hudobný producent Frank Farian.







29. januára - Vo veku 90 rokov zomrela talianska herečka Sandra Milová, známa z filmu "Osem a pol".







30. januára - Vo veku 91 rokov zomrela americká herečka, speváčka a tanečníčka Chita Riverová, ktorá počas šiestich desaťročí žiarila na broadwayských javiskách v predstaveniach ako "West Side Story" a "Chicago".











FEBRUÁR





2. februára - Vo veku 76 rokov zomrel americký herec Carl Weathers známy napríklad postavou Appola Creeda z filmov o americkom boxerovi Rockym.











2. februára - Vo veku 92 rokov zomrel bývalý český veľvyslanec v Nemecku František Černý.







2. februára - Vo veku 87 rokov zomrel český divadelný a filmový herec Karel Hábl. Účinkoval napríklad v snímkach Amadeus, Fešák Hubert či Pan Tau. Jeho hlas mohli diváci počuť napríklad vo Vinnetouovi.











4. februára - Vo veku 89 rokov zomrel bývalý švédsky futbalista Kurt Hamrin. Bol to posledný žijúci hráč z finále MS 1958 vo Švédsku.







5. februára - Vo veku 85 rokov zomrela nemecká fotografka Helga Parisová, ktorá vyrastala v niekdajšom Východnom Berlíne a preslávili ju jej fotografie, na ktorých zachytávala každodenný život ľudí v tomto sovietskom sektore.







6. februára - Bývalý brankár španielskej futbalovej reprezentácie a Realu Madrid Miguel Angel Gonzalez zomrel vo veku 76 rokov.







6. februára - Uznávaný japonský dirigent Seidži Ozawa, ktorý viedol viaceré svetoznáme orchestre, zomrel vo veku 88 rokov.







7. februára - Vo veku 85 rokov zomrel americký spevák Henry Fambrough, posledný pôvodný člen americkej R&B skupiny The Spinners.







16. februára - Vo veku 47 rokov zomrel v trestaneckej kolónii väzenského tábora Polárny vlk ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj.







20. februára - Vo veku 63 rokov zomrel bývalý nemecký futbalový reprezentant Andreas Brehme. Vo finále MS 1990 v Taliansku rozhodol o zisku tretieho titulu pre Nemecko, keď v závere súboja s Argentínou premenil pokutový kop.







22. februára - Sedemnásobný šampión hokejovej NHL Jean-Guy Talbot zomrel vo veku 91 rokov. Bývalý kanadský obranca zodvihol nad hlavu Stanley Cup zakaždým v drese Montrealu Canadiens.











27. februára - Vo veku 76 rokov zomrel americký herec a obľúbený stand-up komik Richard Lewis.







28. februára - Vo veku 94 rokov zomrel bývalý predseda vlády Sovietskeho zväzu (ZSSR) Nikolaj Ryžkov.







29. februára - Vo veku 92 rokov zomrel oceňovaný taliansky filmový režisér Paolo Taviani.







29. februára - Vo veku 84 rokov zomrel bývalý kanadský premiér Brian Mulroney.











MAREC





11. marca - Vo veku 74 rokov zomrel americký spevák a skladateľ Eric Carmen známy vďaka piesni All By Myself či skladbe Hungry Eyes.











16. marca - Vo veku 86 rokov zomrel britsko-americký scenárista David Seidler, ktorý sa podieľal na desiatkach televíznych produkcií v USA a za scenár k historickej dráme Kráľova reč (2010) získal Oscara.







16. marca - Poľský básnik, spisovateľ, textár, novinár, prekladateľ, filmový kritik, diplomat a spoluautor kultového muzikálu Na skle maľované Ernest Bryll zomrel vo veku 89 rokov.







18. marca - Vo veku 93 rokov zomrel americký astronaut Thomas P. Stafford. Bol veliteľom vesmírnej misie Apollo 10, ktorá bola generálnou skúškou pred prvým pristátím americkej posádky na Mesiaci.











26. marca - Vo veku 85 rokov zomrel americký umelec Richard Serra, ktorého obrovské oceľové sochy potiahnuté jemnou patinou hrdze zdobia krajiny a dominujú v najvýznamnejších svetových múzeách a galériách.







27. marca - Izraelsko-americký psychológ Daniel Kahneman, ktorý v roku 2002 získal Nobelovu cenu za ekonómiu, zomrel vo veku 90 rokov.







29. marca - Vo veku 87 rokov zomrel Američan Louis Gossett Jr., prvý černošský herec, ktorý získal Oskara pre najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe.











APRÍL





1. apríla - Vo veku 102 rokov zomrel Lou Conter, posledný preživší japonského útoku na vojnovú loď USS Arizona na námornej základni Pearl Harbor v decembri 1941.







4. apríla - Vo veku 94 rokov v Londýne zomrela legendárna britská novinárka rakúskeho pôvodu Hella Picková.







7. apríla - Vo veku 75 rokov zomrel poslanec českého opozičného hnutia SPD a neúspešný prezidentský kandidát z roku 2023 Jaroslav Bašta.



Na archívnej snímke v druhom rade zľava Jaroslav Bašta, 22. júla 1998.

8. apríla - Vo veku 94 rokov zomrel britský fyzik Peter Higgs, ktorý prispel k výskumu častíc a v roku 2013 získal Nobelovu cenu za fyziku.







10. apríla - Vo veku 76 rokov zomrela bývala hviezda amerického futbalu, hollywoodsky herec O.J. Simpson. V októbri 1995 ho v ostro sledovanom procese oslobodili spod obvinenia z vraždy exmanželky a jej priateľa. Neskôr sa však do väzenia dostal za ozbrojenú lúpež a odsedel si takmer deväť rokov.











12. apríla - Taliansky módny návrhár Roberto Cavalli zomrel vo veku 83 rokov.







12. apríla - Vo veku 53 rokov zomrel spevák skupiny Maxim Turbulence Daniel Vali.







15. apríla - Vo veku 78 rokov zomrel bývalý nemecký futbalový reprezentant a majster sveta z roku 1974 Bernd Hölzenbein.







20. apríla - Po dlhej chorobe zomrel český spevák a herec Josef Laufer. Mal 84 rokov.



Na archívnej snímke z 18. novembra 2002 český šoumen a spevák Josef Laufer vystupuje počas nakrúcania niekoľkohodinového silvestrovského zábavného programu v priestoroch STV v Bratislave.

22. apríla - Vo veku 77 rokov zomrela česká herečka Hana Brejchová. Preslávila sa vďaka filmu Lásky jednej plavovlásky.







30. apríla - Vo veku 77 rokov zomrel americký spisovateľ a scenárista Paul Auster.











MÁJ





5. mája - Vo veku 85 rokov zomrel Cesar Luis Menotti, ktorý priviedol Argentínu k prvému víťazstvu na futbalových MS v roku 1978.







5. mája - Vo veku 79 rokov zomrel britský herec Bernard Hill, známy najmä vďaka svojim vedľajším úlohám v oscarových filmoch Titanic a Pán prsteňov.











5. mája - Ukrajinský vzpierač a dvojnásobný majster Európy Olexandr Pieliešenko zomrel vo veku 30 rokov.







13. mája - Vo veku 92 rokov zomrela kanadská spisovateľka a nositeľka Nobelovej ceny za literatúru Alice Munroová.







15. mája - Vo veku 77 rokov zomrel český tanečník, herec a pedagóg Vlastimil Harapes. Hral vo viac ako desiatke českých filmov ako Starci na chmeli (1964), Markéta Lazarová (1967), Deň pre moju lásku (1976), Ako vytrhnúť veľrybe stoličku (1977), Panna a netvor (1978) či Bolero (2004).



Na archívnej snímke bývalý riaditeľ baletu SND Vlastimil Harapes počas tlačovej konferencie 6. júla 2010 v Bratislave.

24. mája - Český divadelný a filmový herec, režisér a pedagóg Jan Kačer zomrel vo veku 87 rokov. Preslávila ho hlavná rola v snímke Smrť sa volá Engelchen či postava rytiera Armina von der Heide vo filme Údolie včiel.







27. mája - Vo veku 71 rokov zomrel bývalý americký basketbalista a člen Siene slávy NBA Bill Walton. V sezóne 1977/78 sa stal najužitočnejším hráčom NBA, v roku 1977 získal titul s Portlandom Trail Blazers a o deväť rokov neskôr s Bostonom.















JÚN





2. júna - Vo veku 86 rokov zomrel bývalý izraelský minister zahraničných vecí David Levy, ktorý sa z manuálneho robotníka vypracoval na medzinárodnú scénu.







3. júna - Vo veku 87 rokov zomrel český divadelník, režisér a zakladateľ legendárneho pražského Studia Ypsilon Jan Schmid.







7. júna - Vo veku 90 rokov zomrel bývalý americký astronaut William "Bill" Anders, člen posádky Apollo 8, ktorá ako prvá obletela Mesiac.







10. júna - Vo veku 97 rokov zomrel jeden z posledných československých vojnových veteránov druhej svetovej vojny Charles Gad Strasser, ktorý bol priamym účastníkom bojov o Dunkerque.







11. júna - Francúzska speváčka Francoise Hardyová, ktorú v 60. rokoch preslávil jej krištáľovo čistý hlas a melancholické balady, zomrela vo veku 80 rokov.











12. júna - Vo veku 86 rokov zomrela americká basketbalová legenda Jerry West.







20. júna - Kanadský herec Donald Sutherland zomrel vo veku 88 rokov. Preslávil sa filmami ako Tucet špinavcov (1967), MASH (1970), Kellyho hrdinovia (1970), Klute (1971), Teraz sa nepozeraj (1973), Orol pristál (1976), Študentský zverinec (1978), Obyčajní ľudia (1980), Revolúcia (1985), Biele obdobie sucha (1989), JFK (1991) či Pýcha a predsudok (2005).







25. júna - Vo veku 90 rokov zomrel americký herec Bill Cobbs, známy z filmov ako Osobný strážca a Noc v múzeu.









JÚL





1. júla - Vo veku 88 rokov zomrel albánsky spisovateľ Ismail Kadare. V roku 1992 získal medzinárodnú cenu pomenovanú po talianskom publicistovi Cinovi Del Duca, roku 2005 sa stal laureátom Medzinárodnej Man Bookerovej ceny a v roku 2009 mu udelili Cenu princa astúrskeho. Niekoľkokrát ho navrhli na udelenie Nobelovej ceny za literatúru.







1. júla - Držiteľ Oscara a jeden z najžiadanejších scenáristov Hollywoodu Robert Towne zomrel vo veku 89 rokov.







3. júla - Francúzsky socialistický politik Roland Dumas, dlhoročný bývalý minister zahraničných vecí za vlády prezidenta Francoisa Mitterranda, zomrel vo veku 101 rokov.







5. júla - Vo veku 63 rokov zomrel hollywoodsky producent Jon Landau, ktorý produkoval filmy Titanic a Avatar.











9. júla - Jeden z najvýznamnejších poľských filmových a divadelných hercov Jerzy Stuhr zomrel vo veku 77 rokov.







13. júla - Bývalý americký herec Benji Gregory, ktorý sa preslávil ako detská hviezda v sitkome ALF z 80. rokov, zomrel vo veku 46 rokov.







13. júla - Vo veku 53 rokov zomrela americká herečka Shannen Dohertyová, známa najmä úlohou stredoškolskej študentky Brendy Walshovej v televíznom seriáli Beverly Hills 90210.











18. júla - Americký komik a herec Bob Newhart, ktorý sa stal jednou z najväčších televíznych hviezd svojej éry, zomrel vo veku 94 rokov.







22. júla - Vo veku 90 rokov zomrel britský bluesový spevák, skladateľ a multiinštrumentalista John Mayall.







22. júla - Vo veku 83 rokov zomrel český ekonóm, diplomat a niekdajší minister hospodárstva Karel Dyba.







27. júla - Írska spisovateľka Edna O'Brienová, ktorej prelomový prvý román "The Country Girls" (1960) bol v jej rodnej krajine zakázaný, zomrela vo veku 93 rokov.















AUGUST





6. augusta - Vo veku 100 rokov zomrel Miroslav Bernat, český vojnový veterán, jeden z posledných účastníkov bojov na Dukle.







12. augusta - Vo veku 91 rokov zomrel rakúsky stavebný magnát Richard Lugner, ktorý sa dostal na titulné stránky novín tým, že na slávny viedenský Ples v opere privádzal svetové osobnosti.







14. augusta - Americká herečka Gena Rowlandsová zomrela vo veku 94 rokov. Známou sa stala najmä vďaka účinkovaniu vo filmoch svojho prvého manžela, režiséra Johna Cassavetesa.











18. augusta - Vo veku 88 rokov zomrel legendárny francúzsky herec Alain Delon, tvár francúzskej novej vlny.







22. augusta - Vo veku 59 rokov zomrel bývalý švédsky tenista Peter Lundgren. Neskôr uznávaný tréner a odborník viedol v minulosti aj Švajčiara Rogera Federera či Slovenku Danielu Hantuchovú.







24. augusta - Populárny český herec Karel Heřmánek zomrel vo veku 76 rokov.



Na archívnej snímke uprostred český herec Karel Heřmánek, 20. novembra 2003.

29. augusta - Vo veku 81 rokov zomrel bývalý nemecký svetový rekordér v desaťboji Kurt Bendlin.











SEPTEMBER





5. septembra - Legendárny brazílsky hudobník Sérgio Mendes zomrel vo veku 83 rokov.







6. septembra - Zomrel osemdesiatročný Will Jennings, americký textár, držiteľ dvoch Oscarov.







9. septembra - Vo veku 93 rokov zomrel legendárny americký herec James Earl Jones, ktorý zapožičal svoj hlas postave Darth Vadera zo ságy Hviezdne vojny.







15. septembra - Vo veku 70 rokov zomrel americký hudobník Tito Jackson, bývalý člen chlapčenskej skupiny The Jackson 5.











16. septembra - Bývalý anglický futbalista Gary Shaw zomrel vo veku 63 rokov. Aston Ville pomohol k zisku titulu v sezóne 1981/82 v Európskom pohári majstrov, dnešnej Lige majstrov. V nasledujúcom roku tím aj so Shawom triumfoval v Superpohári UEFA.







18. septembra - Vo veku 85 rokov zomrel Rolf Wolfshohl, bývalý víťaz Vuelta a Espaňa a trojnásobný majster sveta v cyklokrose. Wolfshohl vyhral Vueltu v roku 1965 a je jedným z troch nemeckých cyklistov, ktorí dosiahli tento úspech.







27. septembra - Maggie Smithová, britská herečka, ktorá sa preslávila úlohou grófky Violet Crawleyovej v seriáli Panstvo Downton a rolou profesorky McGonagallovej v sérii filmov o Harrym Potterovi, zomrela vo veku 89 rokov.











28. septembra - Vo veku 88 rokov zomrel legendárny americký country spevák, skladateľ a herec Kris Kristofferson.







30. septembra - Bývalý konžsko-americký basketbalista a člen Siene slávy NBA Dikembe Mutombo zomrel vo veku 58 rokov.











OKTÓBER





3. októbra - Vo veku 72 rokov zomrel francúzsky herec, režisér a scenárista Michel Blanc, ktorý bol miláčikom generácií filmových divákov za to, že dokázal vniesť komický podtón aj do svojich najsmutnejších postáv.







6. októbra - Vo veku 71 rokov zomrel český atlét Gejza Valent, československý reprezentant v hode diskom. Jeho najväčším úspechom bol zisk bronzovej medaily na MS v Helsinkách v roku 1983, na pódiu vtedy doplnil kolegu z reprezentácie Imricha Bugára, ktorý vybojoval zlato.











10. októbra - Vo veku 96 rokov zomrela Ethel Kennedyová, americká obhajkyňa ľudských práv a vdova po zavraždenom politikovi Robertovi F. Kennedym.







16. októbra - Britský spevák a bývalý člen chlapčenskej skupiny One Direction Liam Payne zomrel vo veku 31 rokov. Spevák zahynul po páde z tretieho poschodia hotela v Buenos Aires.











18. októbra - Vo veku 98 rokov zomrel izraelský historik českého pôvodu Jehuda Bauer, ktorý sa špecializoval na moderné dejiny, najmä na problematiku spojenú s holokaustom a antisemitizmom.







20. októbra - Vo veku 83 rokov zomrel v Spojených štátoch turecký moslimský kazateľ obvinený z prípravy zmareného pokusu o prevrat v Turecku Fethullah Gülen.







20. októbra - Vo veku 72 rokov zomrel poľský klavirista, hudobný pedagóg a príležitostný herec Janusz Olejniczak, ktorý hral klavírne party v oscarovom filme Pianista z roku 2002.







25. októbra - Vo veku 88 rokov zomrel kanadský hokejista, člen Siene slávy NHL Bill Hay. S Chicagom Blackhwaks získal Stanley Cup a je tiež víťaz Calderovej trofeje.











29. októbra - Vo veku 79 rokov zomrela americká herečka Teri Garrová, známa z filmov Mladý Frankenstein, Blízke stretnutia tretieho druhu či Tootsie.











NOVEMBER





3. novembra - Vo veku 91 rokov zomrel americký hudobník, dirigent, skladateľ, producent a hráč na trúbku Quincy Jones. Počas svojej kariéry, ktorá trvala viac ako 70 rokov, bol 80-krát nominovaný na cenu Grammy, pričom 28-krát ju aj získal. Bol producentom jedného z najpredávanejších albumov na svete Thriller od Michaela Jacksona a charitatívnej piesne We Are the World.











7. novembra - Vo veku 92 rokov zomrel nemecký básnik, prozaik a autor rozhlasových hier Jürgen Becker, ktorý bol laureátom prestížnej nemeckej literárnej Ceny Georga Büchnera.







12. novembra - Šesťnásobný nemecký majster sveta v dráhovej cyklistike Michael Hübner zomrel vo veku 65 rokov.







14. novembra - Vo veku 87 rokov zomrel anglický štúdiový hudobník Vic Flick, známy najmä vďaka svojmu gitarovému riffu z ústrednej melódie do filmov o agentovi 007 Jamesovi Bondovi.







15. novembra - Japonská princezná Juriko zomrela vo veku 101 rokov.







15. novembra - Vo veku 82 rokov zomrel rumunský gymnastický tréner Béla Károlyi. V minulosti viedol krajanku Nadiu Comaneciovú, ktorá získala tri zlaté medaily na OH 1976 v Montreale a dve v Moskve v roku 1980.







20. novembra - Vo veku 86 rokov zomrel John Prescott, bývalý britský vicepremiér v labouristickej vláde Tonyho Blaira.







24. novembra - Britsko-americká spisovateľka Barbara Taylor Bradfordová, autorka 40 románov, zomrela vo veku 91 rokov.







29. novembra - Vo veku 83 rokov zomrel bývalý český futbalový útočník Josef Jelínek, strieborný medailista z MS v roku 1962. Na svetovom šampionáte v Čile nastúpil v základnej zostave Československa na všetky zápasy turnaja, vrátane finálového súboja proti Brazílii (1:3). Najväčšiu časť kariéry strávil v drese Dukly Praha, s ktorou vyhral päť ligových titulov.



Na snímke zľava Josef Jelínek, Adolf Scherer a Jozef Štibrányi v rozhovore počas stretnutia hráčov československej futbalovej reprezentácie z majstrovstiev sveta v Čile, kde v roku 1962 získali strieborné medaily, 15. júna 2017 v Bratislave.

DECEMBER





2. decembra - Vo veku 91 rokov zomrel bývalý austrálsky tenista Neale Fraser, trojnásobný grandslamový víťaz vo dvojhre, dlhoročný kapitán daviscupovej reprezentácie a člen medzinárodnej tenisovej Siene slávy.







3. decembra - Zomrel Rudolf Stärz (78), český herec, známy z filmov "Postřižiny" a "Člověk proti zkáze".











9. decembra - Oceňovaná americká poetka Nikki Giovanniová, ktorá bola v popredí hnutia Black Arts Movement, zomrela vo veku 81 rokov.







15. decembra - Vo veku 73 rokov zomrel jeden z najuznávanejších indických klasických hudobníkov Zakir Hussain. Vďaka svojej spolupráci so západnými hudobníkmi, najmä s gitaristom Johnom McLaughlinom a bývalým členom skupiny Beatles Georgeom Harrisonom, sa indická klasická hudba - a najmä bicí hudobný nástroj tabla - dostala na popredné svetové scény.