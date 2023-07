Svet zámorskeho basketbalu smúti, vo veku 51 rokov zomrela olympijská šampiónka Nikki McCray-Penson

Šampiónka a trénerka

Správa zasiahla aj jej bývalých kolegov

8.7.2023 (SITA.sk) - Svet najmä zámorského basketbalu rozosmutnila správa o úmrtí dvojnásobnej olympijskej šampiónky Nikki McCrayovej-Pensonovej, ktorá odišla na večnosť vo veku 51 rokov.Zlatá medailistka z Atlanty 1996 aj Sydney 2000, ktorá je od roku 2012 členkou Siene slávy ženského basketbalu. Od roku 2013 bojovala s rakovinou prsníka Profesionálnou basketbalistkou bola McCrayová-Pensonová v rokoch 1996 až 2006. Potom sa vydala na trénerskú dráhu."Je ťažké myslieť na jej smrť, pretože stále pred sebou vidím len to, aký plný život žila. Stala sa mojou kamarátkou aj kolegyňou, počas hráčskej kariéry aj po jej skončení sa snažila viesť mladé hráčky. Všetko robila z hĺbky svojho srdca. Mala v sebe akési svetielko a bola plná pozitívnej energie nehľadiac na to, čo robila. Aj moje srdce zlomilo, že rakovina ním vzala toto svetielko," uviedla iná trénerka Dawn Staleyová, ktorá s McCrayovou-Pensonovou spolupracovala dlhé roky."Nikki mala veľký úsmev a ešte väčšie srdce. Bola plná života a energie, vždy s ňou bola zábava. Ovplyvňovala životy každého okolo nej, bolo to akoby jej poslaním podporovať ľudí okolo seba, aby kráčali za svojim cieľom," poznamenala so smútkom iná trénerka Coquese Washingtonová, ktorá tiež spolupracovala s McCrayovou-Pensonovou.