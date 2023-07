Wimbledon: Djokovič po postupe cez Wawrinku: Dokážem hrať lepšie

Srbský tenista Novak Djokovič sa suverénnym spôsobom prebojoval do osemfinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Druhý nasadený obhajca titulu si v 3. kole poradil so Švajčiarom Stanom Wawrinkom 6:3, 6:1, 7:6 (5). V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti sedemnástemu nasadenému Poliakovi Hubertovi Hurkaczovi.





Djokovič dosiahol 31. víťazstvo za sebou v All England Clube, čím vyrovnal rekordný zápis Američana Petea Samprasa. "Stan bol dve loptičky od toho, aby zápas odložili na ďalší deň. Dokážem hrať lepšie, som si toho vedomý. Dúfam, že moje výkony budú rásť s pribúdajúcimi fázami turnaja," citovala DPA slová sedemnásobného wimbledonského šampióna.Poliak Hurkacz, semifinalista z roku 2021, zdolal štrnástku "pavúka" Taliana Lorenza Musettiho 7:6 (4), 6:4, 6:4. Medzi najlepšiu šesnástku postúpil aj ôsmy nasadený Talian Jannik Sinner, ktorý vyradil Francúza Quentina Halysa 3:6, 6:2, 6:3, 6:4. Úlohu favorita potvrdil i siedmy nasadený Rus Andrej Rubľov triumfom 6:3, 6:7 (6), 7:6 (5), 6:2 nad Belgičanom Davidom Goffinom.Najvyššie nasadený Španiel Carlos Alcaraz postúpil do 3. kola po víťazstve 6:4, 7:6 (2), 6:3 nad Francúzom Alexandrom Müllerom. Počas celého zápasu ťažil z kvalitného podania, vo výmenách účinne využíval dropšoty. "Teší ma, že som si mohol vychutnať víťaznú atmosféru na centri. Diváci mi dodali veľa pozitívnej energie. Každým zápasom na tráve sa zlepšujem, čo je pozitívny signál," uviedol v pozápasovom interview Alcaraz, ktorý koncom júna vyhral turnaj ATP v londýnskom Queen´s Clube. V 3. kole ho čaká Čiľan Nicolas Jarry.V jednom zo šlágrov 2. kola zvíťazil piaty nasadený Grék Stefanos Tsitsipas nad domácim Britom Andym Murraym po päťsetovom boji 7:6 (3), 6:7 (2), 4:6, 7:6 (3), 6:4. Murray, dvojnásobný wimbledonský šampión, nastupoval na piatkovu dohrávku za stavu 2:1 na sety, no Tsitsipas otočil nepriaznivý vývoj. Rus Daniil Medvedev v 2. kole v pozícii turnajovej trojky uspel proti Francúzovi Adrianovi Mannarinovi 6:3, 6:3, 7:6 (5). Zápas vo štvrtok za stavu 4:4 v treťom sete prerušili pre tmu. Medzi elitnú 32-ku sa dostal aj šiesty nasadený Dán Holger Rune vďaka triumfu 6:3, 7:6 (3), 6:4 nad Španielom Robertom Carballesom Baenom.

muži - dvojhra - 3. kolo:



Novak Djokovič (Srb.-2) - Stan Wawrinka (Švajč.) 6:3, 6:1, 7:6 (5), Andrej Rubľov (Rus.-7) - David Goffin (Belg.) 6:3, 6:7 (6), 7:6 (5), 6:2, Roman Safiullin (Rus.) - Guido Pella (Arg-) 7:6 (1), 6:4, 6:0, Denis Shapovalov (Kan.-26) - Liam Broady (V.Bri.) 4:6, 6:2, 7:5, 7:5, Daniel Elahi Galan (Kol.) - Mikael Ymer (Švéd.) 6:2, 6:7 (2), 7:6 (5), 3:6, 6:1, Jannik Sinner (Tal.-8) - Quentin Halys (Fr.) 3:6, 6:2, 6:3, 6:4, Alexander Bublik (Kaz.-23) - Maximilian Marterer (Nem.) 6:4, 6:1, 7:6 (4), Hubert Hurkacz (Poľ.-17) - Lorenzo Musetti (Tal.-14) 7:6 (4), 6:4, 6:4







muži - dvojhra - 2. kolo:



Stefanos Tsitsipas (Gr.-5) - Andy Murray (V. Brit.) 7:6 (3), 6:7 (2), 4:6, 7:6 (3), 6:4, Nicolas Jarry (Čile-25) - Jason Kubler (Aust.) 7:5, 5:7, 6:3, 6:4, Christopher Eubanks (USA) - Cameron Norrie (V. Brit.-12) 6:3, 3:6, 6:2, 7:6 (3), Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Alexandre Müller (Fr.) 6:4, 7:6 (2), 6:3, Alexander Zverev (Nem.-19) - Josuke Watanuki (Jap.) 6:4, 5:7, 6:2, 6:2, Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-31) - Botic Van de Zandschulp (Hol.) 6:1, 2:6, 6:4, 6:3, Holger Rune (Dán.-6) - Roberto Carballes Baena (Šp.) 6:3, 7:6 (3), 6:4, Matteo Berrettini (Tal.) - Alex de Minaur (Austr.-15) 6:3, 6:4, 6:4, Márton Fucsovics (Maď.) - MarcAndrej Rubljow (Verband Russland/7) - David Goffin (Belgien) 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2;os Giron (USA) 7:6 (2), 6:3, 4:6, 6:4, Daniil Medvedev (Rus.-3) - Adrian Mannarino (Fr.) 6:3, 6:3, 7:6 (5), Christopher O'Connell (Austr.) - Jiří Veselý (ČR) 6:3, 7:5, 6:4