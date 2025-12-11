|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 11.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hilda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Svetelný smog, úspora energií a šport: dá sa to skĺbiť? Moderné trendy v osvetlení športovísk
Hoci sa športové areály v mestách aj obciach neustále modernizujú, jedna téma rezonuje čoraz viac: ako zabezpečiť kvalitné osvetlenie športovísk bez zbytočnej spotreby energie a bez vytvárania svetelného smogu.
Zdieľať
Zdroj: Marotrade.eu
V čase, keď ľudia športujú aj večer a multifunkčné zóny sú v prevádzke prakticky celoročne, sa otázka správneho osvetlenia stáva kľúčovou pre bezpečnosť, pohodlie aj environmentálne hľadisko.
Prečo sa téma svetelného smogu dotýka aj športových areálov
Svetelný smog nie je problémom len veľkých miest. Nadmerné osvetlenie ihrísk a športových plôch spôsobuje:
- znečistenie nočného prostredia, ktoré ruší ľudí aj živočíchy,
- zbytočné úniky svetla, ktoré nesmerujú na hraciu plochu,
- vyššie energetické náklady, a to najmä pri zastaraných technológiách.
Mnohé obce tak dnes riešia, ako navrhnúť osvetlenie ihriska, aby bolo bezpečné, efektívne a zároveň šetrné k okoliu.
Moderné LED riešenia: menej energie, lepšia viditeľnosť
Najväčší technologický posun prinieslo nasadenie LED reflektorov určených špeciálne pre športoviská. Oproti starším halogénovým či sodíkovým svetlám ponúkajú zásadné výhody:
- nižšiu spotrebu energie až o 60–80 %,
- koncentrovaný svetelný tok, ktorý sa dá presnejšie nasmerovať,
- dlhú životnosť a minimálne náklady na údržbu,
- rovnomerné osvetlenie ihrísk, čo je pri športoch absolútne kľúčové.
Práve rovnomernosť osvetlenia býva problémom starých areálov – svetlo totiž dopadá len na určité zóny, čo môže skresľovať hru a znižovať bezpečnosť.
Ako dnes vyzerá kvalitné osvetlenie multifunkčného ihriska
Nové projekty multifunkčných športových plôch rátajú s tým, že ich budú používať rôzne vekové skupiny, často až do neskorých večerných hodín. Moderné osvetlenie multifunkčného ihriska preto spĺňa viacero kritérií:
- presné nasmerovanie svetla, aby neosvetľovalo okná okolitých budov,
- možnosť regulácie intenzity podľa typu športu alebo podujatia,
- odolnosť voči poveternostným podmienkam,
- bezpečné a neoslňujúce svietenie, ktoré neobmedzuje hráčov.
Aj v prípade školských areálov sa čoraz častejšie objavuje požiadavka na inteligentné ovládanie, ktoré umožní osvetlenie automaticky vypnúť po určitom čase nečinnosti.
Osvetlenie telocvične verzus vonkajších športovísk: čo sa líši?
Zatiaľ čo vonkajšie plochy musia riešiť svetelný smog a presné smerovanie svetla, osvetlenie telocvične má úplne inú špecifiku. Dôležité je najmä:
- stabilné osvetlenie bez blikania,
- vysoké CRI (vernosť farieb), čo ocenia najmä športy ako basketbal či volejbal,
- bezpečné uchytenie svietidiel, aby odolali nárazom lopty.
Aj tu však platí, že LED technológie dokážu znížiť náklady, čo školy a športové kluby pociťujú okamžite.
Energetická efektivita ako nový štandard
Mnohé samosprávy dnes riešia tlak na znižovanie nákladov. Pri starších športoviskách býva práve osvetlenie jednou z najväčších položiek v rozpočte. Odborníci preto odporúčajú:
- vymeniť zastarané reflektory za LED,
- pri väčších projektoch pripraviť svetelný audit,
- zvážiť automatizované riadenie,
- voliť také riešenia, ktoré majú certifikáciu pre športové využitie.
Úspory sa v prípade modernizácie pohybujú v tisícoch eur ročne, čo je dôvod, prečo investície do osvetlenia športovísk patria dnes medzi najefektívnejšie technické vylepšenia.
Športovanie aj večer? Dá sa to, ak je svetlo správne navrhnuté
Popularita večerného pohybu rastie – od rekreačného behu až po organizované tréningy detí. Aby to bolo bezpečné, nevyhnutné je správne osvetlenie ihríska. Kvalitný projekt dokáže:
- zlepšiť viditeľnosť,
- zvýšiť bezpečnosť pohybu,
- predĺžiť možnosti využitia areálu,
- obmedziť zbytočné presvetlenie okolia.
Moderné osvetlenie teda neznamená iba „viac svetla“, ale predovšetkým lepšie svetlo na správnom mieste.
Kombinovať kvalitné osvetlenie športovísk, nízku spotrebu energie a zodpovedný prístup k nočnému prostrediu je dnes úplne reálne. Technológie sa posunuli tak ďaleko, že dokážu znížiť náklady, zvýšiť bezpečnosť a zároveň chrániť okolie pred nadmerným svietením.
Či už ide o osvetlenie ihrísk, modernizáciu starého športového areálu alebo vylepšenie osvetlenia telocvične, kľúčom je premyslený návrh a technológie vyvinuté priamo pre šport.
Prečítajte si tiež
Škoda vyčíslená v kauze Mýtnik je podľa Mandzáka fiktívna, obhajoba chce preveriť postup prokurátora – VIDEO
Ficova vláda sklamala očakávania väčšiny Slovákov. Pri ktorých hodnoteniach prevládali priepastné rozdiely?