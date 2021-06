Svetlice a obrovské ovácie, Hamšíka veľkolepo privítali v Trabzonspore (video)

Rýchla dohoda

30.6.2021 (Webnoviny.sk) - Kvety, klubový šál, ale aj svetlice a obrovské ovácie od fanúšikov už na letisku. Neskôr vrelé privítanie od zástupcov klubu na tlačovej konferencii a stanovenie cieľov do budúcej sezóny.Slovenský futbalista Marek Hamšík sa už aj oficiálne dohodol na dvojročnej zmluve v Trabzonspore a Turci sú radi, že ho tam majú."Dohoda sa zrodila rýchlo, lebo klub aj tréner mali veľký záujem. Prístup z ich strany bol férový, nemal som nad čím váhať. Myslím si, že som sa rozhodol správne a že nás spoločne čaká skvelá sezóna," uviedol Marek Hamšík na svojom webe marek-hamsik.sk.Turecko je futbalu zasľúbená krajina, 33-ročný slovenský špílmacher už podľa privítania usudzuje, že vo štvrtom najlepšom tíme uplynulej sezóny ho čaká mimoriadny záujem zo stany fanúšikov."Od prvého momentu, čo som sem prišiel, vidím vášeň ľudí pre futbal. Pripomína mi to Neapol, lebo počuť povzbudzovanie ľudí na tribúnach je tá najväčšia futbalová pasia. Som si istý, že v Trabzone toho zažijem neúrekom," skonštatoval Hamšík.Prezident Trabzonsporu Ahmet Agaoglu na klubovom webe na adresu Hamšíka uviedol: "Bol to rýchly transfer. Získali sme dôležitého hráča, ktorý nechcel nič iné, iba hrať v našom klube. Mal veľmi detailné informácie o Trabzonspore od nášho bývalého hráča Juraja Kucku, ktorý teraz pôsobí v Parme. Hamšíkov manažér Juraj Vengloš je férový človek, ktorý pozná turecký futbal veľmi dobre. Aj od neho dostal Marek veľmi seriózne informácie o Trabzonspore."Pri podpise zmluvy prezident klubu požiadal Hamšíka, aby si zakúpil päťtisíc svojich dresov. Bol by rád, aby takto prispel k sezónnemu cieľu, predaju 300-tisíc dresov Trabzonu s číslom 17. Teraz je rad na fanúšikoch."Som rád, že môžem podporiť tento cieľ. Verím, že aj fanúšikovia k tomu prispejú. Budem veľmi hrdý, ak uvidím priaznivcov s mojim dresom na uliciach mesta. Budem sa snažiť podpísať ich čo najviac,” dodal Hamšík. Prezident Agaoglu doplnil: "Náš klub má 10 miliónov fanúšikov a 300-tisíc nie je veľké číslo. Mark Hamšík bude aj naším ambasádorom v budúcej sezóne."Trabzonspor získal v superligovej sezóne 2020/2021 v 40 zápasoch 71 bodov, čo stačilo na štvrtú priečku v tabuľke. Znamená to aj účasť v novoutvorenej Európskej konferenčnej lige.