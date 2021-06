Hamšík podpisom dvojročnej zmluvy za 3 milióny eur spečatil príchod do Trabzonsporu

Slovenský futbalista Marek Hamšík podpisom zmluvy spečatil v utorok svoj príchod do Trabzonsporu. Tureckému klubu, ktorý v minulej sezóne Süper Lig skončil na štvrtej priečke, sa upísal na dva roky, v tíme bude nosiť dres s číslom 17.





Kapitán slovenskej reprezentácie pricestoval v pondelok večer v spoločnosti manželky Martiny a manažéra Juraja Vengloša klubovým lietadlom do Trabzonu, kde ho už na letisku čakalo privítanie od fanúšikov. Tí mu na krk zavesili šál Trabzonsporu, venovali mu kvety a vítali ho obrovskými ováciami a svetlicami. O deň neskôr absolvoval zdravotnú prehliadku a následne slávnostnú tlačovú konferenciu s prezidentom klubu Ahmetom Agaogluamom. "Som veľmi rád, že tu môžem byť," povedal Hamšík. Transfer sa zrodil rýchlo, klub a tréner mali veľký záujem. Rozhodol som sa ľahko. Myslím si, že som sa rozhodol správne a najlepšie pre mňa. Som rád, že o mojej budúcnosti už bolo jasné pred Eurom. Počas šampionátu som sa sústredil iba na reprezentáciu, no teraz mám pred sebou iba Trabzon.Tridsaťtriročný stredopoliar pred ME 2020 pôsobil vo švédskom IFK Göteborg. Podľa agentúry AFP mu zmluva s Trabzonsporom vynesie 1,5 milióna eur za sezónu, pričom dostane aj bonus za podpis kontraktu vo výške 700.000 eur. "Čaká nás zaujímavá a verím, že aj veľmi úspešná sezóna. Od prvého momentu, ako som vystúpil z lietadla, som cítil obrovskú vášeň priaznivcov Trabzonu, pre ktorých je klub všetko. Podobne, ako to bolo v Neapole. Už sa neviem dočkať zápasu na našom štadióne a počuť fandenie priaznivcov Trabzonu," citoval Hamšíka jeho oficiálny web.Pri podpise zmluvy ho prezident klubu požiadal, aby kúpil päťtisíc svojich dresov. Bol by rád, aby slovenský futbalista aj takto prispel k sezónnemu cieľu - predaja 300.000 dresov Trabzonu. "Som rád, že môžem podporiť tento cieľ. Verím, že aj fanúšikovia prispejú k dosiahnutiu tohto cieľa. Budem veľmi hrdý, ak uvidím priaznivcov s mojim dresov. Budem sa snažiť podpísať ich čo najviac," dodal Hamšík.Slovenský reprezentant strávil väčšinu kariéry v talianskom Neapole, pod Vezuvom pôsobil v rokoch 2007 až 2019. Dvakrát s ním získal Taliansky pohár a strelil 121 gólov, čím prekonal aj strelecký rekord legendárneho Argentínčana Diega Maradonu. Neskôr pôsobil v čínskom Ta-liane a v marci sa dohodol na krátkodobom kontrakte s Göteborgom, za ktorý stihol odohrať šesť ligových zápasov a streliť jeden gól. Hráčom Trabzonsporu bude oficiálne od 1. júla.Trabzonspor v uplynulom ročníku Süper Lig obsadil štvrtú priečku a v nasledujúcej sezóne bude hrať Európsku konferenčnú ligu. Klub z mesta pri Čiernom mori je najúspešnejší v Turecku spomedzi tých, ktoré nesídlia v Istanbule. V zbierke má šesť titulov, zatiaľ posledný vybojoval v roku 1984. V minulosti pôsobila v Trabzone početná slovenská enkláva, v ročníku 2017/2018 si jeho dres obliekali Juraj Kucka, Tomáš Hubočan, Matúš Bero i Ján Ďurica.