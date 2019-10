Svetová banka: Rast hospodárstva Európy a Strednej Ázie sa zmierni

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 9. októbra (TASR) - Svetová banka (SB) predpovedá, že tempo rastu hospodárstva Európy a Strednej Ázie sa tento rok zmierni, v dôsledku spomalenia Ruska a Turecka.Banka v stredu vo svojej najnovšej aktualizácii ekonomických výhľadov uviedla, že tempo rastu vyspelých aj rozvíjajúcich sa krajín v Európe a Strednej Ázii klesne v roku 2019 na štvorročné minimum 1,8 % z 3,2 % v predchádzajúcom roku. Upozornila tiež, že výkony jednotlivých ekonomík regiónu sa dosť líšia.V nasledujúcom roku SB predpokladá zrýchlenie expanzie hospodárstva celého regiónu na 2,7 % a v roku 2021 na 3 %. No aj keď sa predpokladá, že rast celého regiónu sa v rokoch 2020 - 21 zrýchli, vďaka zlepšeniu situácie v Turecku a Rusku, výhľad do budúcnosti sprevádzajú značné riziká, najmä z dôvodu výraznejšieho, než pôvodne očakávaného spomalenia väčšiny obchodných partnerov.Turecku SB predpovedá v tomto roku stagnáciu ekonomiky a v nasledujúcom jej rast o 3 %. A Rusku spomalenie expanzie hospodárstva tento rok na 1 % a v roku 2020 jeho zrýchlenie na 1,7 %.Banka v správe zdôraznila potrebu zvýšiť produktivitu a investície v regióne.uviedla Asli Demirgüç-Kuntová, hlavná ekonómka Svetovej banky pre Európu a Strednú Áziu. Poukázala na fakt, že migranti sú zvyčajne v produktívnom veku, a preto môžu zmierniť demografické tlaky, prispieť k nárastu pracovnej sily aj produktivity a podporiť tak hospodársky rast.Čo sa týka globálnej ekonomiky, SB očakáva, že jej expanzia sa v roku 2019 spomalí na 2,6 % v dôsledku slabšieho obchodu a nižších investícií. Do roku 2021 by však svetové hospodárstvo malo zvýšiť tempo na 2,8 %. Ale aj riziko problémov pretrváva, čiastočne pre možnosť ďalšieho stupňovania obchodného napätia. Je preto dôležité, aby rozvíjajúce sa ekonomiky uskutočnili reformy, ktoré zvýšia ich rastové vyhliadky.