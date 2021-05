Svetová legenda Bob Dylan má 80 rokov

Americký hudobník a spevák Bob Dylan dlhé desaťročia výrazne ovplyvňoval populárnu hudbu. Charizmatický nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, autor niekoľkých nezabudnuteľných hitov je považovaný za jednu z najvplyvnejších osobností 20. storočia.





Legendárny spevák, skladateľ a hudobník, ale aj básnik a maliar Bob Dylan sa v pondelok 24. mája dožíva 80. narodenín.Bob Dylan, vlastným menom Robert Allen Zimmerman, sa narodil 24. mája 1941 v americkom prístavnom meste Duluth v štáte Minnesota. Jeho starí rodičia emigrovali do Spojených štátov z Odesy v roku 1905. Škola ho spočiatku veľmi nebavila, párkrát aj odišiel z domu, väčšinou k muzikantským partiám. V roku 1959 bol na koncerte rockera Buddy Hollyho a to rozhodlo o jeho budúcej hudobnej dráhe.Bol samouk, na gitare hral od dvanástich rokov, neskôr zvládol aj klavír a ústnu harmoniku. Prvú kapelu založil na strednej škole a začal aj so zhudobňovaním svojich básní.Jeho prvým vzorom bola country hviezda Hank Williams, po ňom rokenrolový spevák Little Richard. V Mineapolise začal študovať výtvarné umenie. V roku 1960 sa cez Chicago vybral do New Yorku, aby navštívil Woodyho Guthrieho, ktorý bol už v tom období folkovou hviezdou. V New Yorku zaujal na jar 1961 vystúpením v klube Gerde's Folk City. Zarábal si ako štúdiový muzikant a v marci 1962 vydal debutový album Bob Dylan. Do hitparád sa nedostal, ale pozornosť si získal na americkej folkovej scéne. Rok nato zložil slávny hit Blowin In The Wind.V novembri 1965 sa oženil so Sárou Lowdnesovou, spolu mali päť detí, rozviedli sa v roku 1977. V júni 1966 mal vážnu dopravnú nehodu na motocykli a skoro na dva roky musel hranie odložiť. Potom si našiel kanadsko-americkú kapelu The Band, s ktorou vystupoval až do roku 1974. Koncerty Boba Dylana boli v 60. aj 70. rokoch vždy vypredané, 7. mája 1978 koncertoval na londýnskom štadióne Wembley. Vyvolal enormný záujem - 90.000 vstupeniek sa vypredalo za osem hodín, čo bol rekord sedemdesiatych rokov.Úspešnú, šesťdesiat ročnú hudobnú dráhu Boba Dylana dokumentuje 39 štúdiových albumov, päť z nich sa dostalo na prvé miesto, piatym na čele bol album Together Through Life, keď mal 68 rokov. Najnovší album s názvom Rough and Rowdy Ways vydal v júni 2020.K diskografii Boba Dylana patrí aj dvanásť koncertných a 19 kompilačných albumov, najnovší The Best of The Bootleg Series vyšiel v októbri 2020. V americkej singlovej TOP 40 mal trinásť piesní, v anglickej ešte o dve viac, najväčším hitom bola Like a Rolling Stone z augusta 1965, vzniklo viacero cover verzií, jednu z nich vydala v roku 1995 na albume Stripped aj skupina Rolling Stones.Dylanove piesne prevzali desiatky interpretov a skupín, medzi nimi tiež americká kapela Byrds, ktorá s nimi dosiahla v 60. rokoch svetový úspech. Anglická skupina Hollies nahrala album jeho piesní pod názvom Hollies Sing Dylan.Bob Dylan je držiteľom dvanástich cien Grammy a niekoľkých čestných doktorátov hudby. V roku 1988 ho uviedli do Rock and rollovej siene slávy. Vo februári 2010 ho americký prezident Barack Obama pozval do Bieleho domu a v máji 2012 si z jeho rúk prevzal umelec Prezidentskú medailu slobody.Koncert Boba Dylana si mali možnosť užiť aj slovenskí fanúšikovia tejto hudobnej legendy - v bratislavskej Inchebe koncertoval 9. júna 2010.O jeho živote a tvorbe vyšli viac ako dve desiatky kníh, niektoré z nich aj v češtine. Medzi nimi Bob Dylan Ilustrovaná biografie od Chrisa Bushbyho (2011) či Dylan - Album za albem od Jona Breama (2015).V roku 2016 získal Bob Dylan ako vôbec prvý hudobník Nobelovu cenu za literatúru, ktorú mu udelili za "vytváranie poetických novotvarov v rámci americkej tradície skladania piesní". Na oficiálne odovzdávanie 10. decembra však pre povinnosti neprišiel. Prestížne ocenenie si prevzal v apríli 2017 na súkromnom stretnutí bez prítomnosti médií, keď sa v Štokholme zastavil v rámci koncertného turné.