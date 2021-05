Oscarová Krajina nomádov ide do slovenských kín

Po niekoľkomesačnej odmlke sa otvárajú brány slovenských kín. Troma Oscarmi ocenený film Krajina nomádov si budú môcť pozrieť diváci v slovenských multiplexoch od štvrtka 27. mája.





Po tom, ako v malom meste na nevadskom vidieku dôjde k ekonomickému kolapsu, sa Fern (Frances McDormandová) rozhodne zbaliť si veci a vo svojej dodávke sa vydať na cesty a preskúmať život za hranicami klasických spoločenských zvyklostí ako novodobý nomád. V tretej celovečernej snímke režisérky Chloé Zhaovej sa objavujú skutoční nomádi Linda May, Swankie a Bob Wells, ktorí Fern zoznamujú s týmto svetom a robia jej spoločnosť pri jej cestách po nekonečnom americkom západe.Snímku s troma hlavnými Oscarmi - za najlepší film, najlepšiu réžiu a najlepšiu herečku v hlavnej úlohe - začali písať v roku 2017, keď sa Frances McDormandovej a Peterovi Spearsovi podarilo získať práva na sfilmovanie knihy Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century (Krajina nomádov: Ako prežiť v Amerike v 21. storočí), ktorú napísala brooklynská spisovateľka Jessica Bruderová. "Ide o dielo z oblasti investigatívnej žurnalistiky," vysvetľuje režisérka a zároveň scenáristka Zhaová.Do filmu obsadila aj nehercov - skutočných nomádov žijúcich v Amerike. Tvorcovia ich pre film získali tak, že si našli spojku v komunite, v ktorej žili. Swankie a Linda May boli obsadené hneď na úvod, pretože sa objavujú v knižnej predlohe. "Mne môj život, pochopiteľne, príde veľmi normálny a všedný - keď som o sebe v Jessicinej knihe čítala, bola som z toho trochu nesvoja a súčasne ma to napĺňalo veľkou pokorou," hovorí Swankie, ktorá sa zúčastnila aj na ceremoniáli odovzdávania Oscarov. Tvorcovia počas nakrúcania filmu rovnako kočovným štýlom mapovali život jej, ale aj ostatných ľudí žijúcich podobným spôsobom.Do slovenských kín prináša Krajinu nomádov od 27. mája distribučná spoločnosť CinemArt SK.