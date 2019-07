Bez popisu Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Rím 4. júla (TASR) - Svetové ceny potravín sa v júni mierne znížili. Skončilo sa tak päť mesiacov trvajúce obdobie ich rastu. Dôvodom bol najmä pokles cien mliečnych výrobkov. Uviedla to vo štvrtok Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).Z údajov FAO vyplýva, že index cien potravín, ktorý mapuje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, v júni klesol na 173 bodov z májových revidovaných 173,5 bodu (pôvodne 172,4 bodu pred revíziou).Index cien mliečnych výrobkov FAO sa oproti májovej hodnote znížil o 11,9 %, ale stále je o 9,4 % vyšší ako na začiatku roka.Index cien zeleniny FAO v júni tiež klesol, medzimesačne o 1,6 % a dotkol sa najnižšej úrovne od decembra 2019. Na príčine bolo najmä oslabenie cien palmového oleja a sójových olejov.Naopak, júnový index cien obilnín vzrástol oproti máju o 6,7 % a oproti predchádzajúcemu roku o 3,8 %. Ovplyvnil ho prudký nárast exportných cien kukurice v dôsledku očakávaného poklesu dodávok od najväčšieho svetového producenta - Spojených štátoch amerických.Index cien mäsa vzrástol medzimesačne o 1,5 % a index cukru sa zvýšil o 4,2 %.FAO vo svojej tretej prognóze na rok 2019 predpovedala, že svetová produkcia obilnín by mala dosiahnuť 2,685 miliardy ton, čo je rovnaký odhad ako v júnovej správe a o 1,2 % oproti roku 2018, pričom väčšina rastu by mala pochádzať z vyššej produkcie pšenice.