Svetoví lídri želajú britskému kráľovi Karolovi III. skoré uzdravenie

Americký prezident Joe Biden vyjadril v pondelok znepokojenie nad zdravotným stavom britského kráľa Karola III., ktorému diagnostikovali rakovinu. Karolovi zároveň medzičasom - po prekvapivom oznámení Buckinghamského paláca - zaželali skoré uzdravenie mnohí svetoví lídri, uvádza agentúra AFP.





Jedným z nich bol aj exprezident USA a predpokladaný prezidentský kandidát republikánov Donald Trump. Na svojej sociálnej sieti Truth Social označil Karola za "skvelého človeka". "Všetci sa modlíme, aby sa rýchlo a úplne uzdravil!" dodal.Obdobne sa vyslovil aj britský premiér Rishi Sunak. "Želáme Jeho Veličenstvu úplné a rýchle uzdravenie. Nepochybujem o tom, že bude znova v plnej sile, a viem, že celá krajina mu praje všetko dobré," napísal na platforme X. Skoré a úplné uzdravenie zaželal Karolovi v mene svojej krajiny aj kanadský premiér Justin Trudeau.Karolov mladší syn princ Harry, ktorý žije v Kalifornii so svojou rodinou, povedal, že sa s otcom o jeho zdravotnom stave rozprával a chystá sa ho navštíviť. Zdroj oboznámený so situáciou uviedol, že Harry vycestuje do Británie už v najbližších dňoch.Buckinghamský palác v pondelok podvečer oznámil, že Karolovi III. diagnostikovali rakovinu a začal sa podrobovať liečbe. Nespresnil pritom, o aký druh rakoviny ide, údajne to však nie je rakovina prostaty. Lekári 75-ročnému kráľovi odporučili, aby na čas liečby odložil svoje verejné vystúpenia.Podľa stanice BBC sa očakáva, že ho zastúpia iní vysokopostavení členovia kráľovskej rodiny. Naďalej sa však bude venovať štátnym záležitostiam zo svojho úradu.Buckinghamský palác dodal, že Karol je dobre naladený a teší sa na čo najskorší návrat k verejnej službe. Ešte v nedeľu sa kráľ objavil na bohoslužbe v Sandringhame, kde zamával davom.Presne pred týždňom ho prepustili zo súkromnej nemocnice The London Clinic, v ktorej absolvoval operáciu v súvislosti so zväčšenou prostatou. Pár dní predtým prepustili z tej istej nemocnice po takmer dvoch týždňoch aj Catherine, princeznú z Walesu, ktorá podstúpila operáciu v oblasti brucha.