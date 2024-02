Na Slovensku chýba legislatíva, ktorá by stanovila jasné pravidlá sponzoringu, hovorí šéf Asociácie slovenských divadiel a orchestrov

Dlhodobý problém financovania kultúry

Systémové riešenie financovania

5.2.2024 (SITA.sk) - Na Slovensku chýba legislatíva, ktorá by stanovila jasné pravidlá sponzoringu. Upozorňuje na to šéf Asociácie slovenských divadiel a orchestrov (ASDO) a zároveň riaditeľ Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre Jaroslav Dóczy.„Máme skúsenosť, že záujem o podporu kultúry medzi donormi je a určite by mohol byť vyšší, keby za svoju verejnú pomoc kultúre mohli získať napríklad daňové benefity. Neexistujúca legislatíva a chýbajúce pravidlá sponzoringu, ktoré by súčasne motivovali darcov, je dlhodobým problémom financovania kultúry," uviedol Dóczy. Zároveň zdôrazňuje, že kultúrne inštitúcie sa dnes nezaobídu bez viaczdrojového financovania.Podľa Dóczyho je potešujúce, že DAB úspešne prežilo covidovú pandémiu a diváci sa opäť vrátili do hľadiska. Medzičasom však ceny energií a množstvo ďalších nákladových položiek narástlo tak, že kultúrne inštitúcie podporu potrebujú. Iba peniaze od zriaďovateľa, ktorým je v prípade DAB Nitriansky samosprávny kraj , nestačia.„Aby sme mohli naozaj plnohodnotne fungovať a pripravovať kvalitné inscenácie, musíme zarobiť aj prostredníctvom tržieb a nezaobídeme sa ani bez financií z rôznych fondov, nadácií a od sponzorov. Mňa mimoriadne teší, že v DAB sa nám podarilo vytvoriť unikátnu platformu, v rámci ktorej sa z divákov stali priatelia divadla,“ skonštatoval Jaroslav Dóczy.Členovia Klubu priateľov DAB pomohli divadlu s financovaním niektorých investícií, napríklad pri realizácii výpravného muzikálu Jozef a jeho zázračný farebný plášť mohlo divadlo vďaka nim nakúpiť kvalitnú zvukovú techniku.„Nesmiem zabudnúť ani na dve percentá z daní od našich divákov, ktoré nám každoročne pomáhajú financovať investície a chod divadla,“ dodal Dóczy. Zároveň však podčiarkol, že je načase, aby sa problémy s financovaním kultúry začali riešiť systémovo.