Svetový deň alergií: odborníci upozorňujú, že pandémia alergie je stále na vzostupe a vyzývajú k diagnostike a liečbe

9.7.2021 (Webnoviny.sk) -Problémy spojené s alergiami sa neraz zľahčujú a podceňujú. Včasná diagnostika a adekvátna liečba je pritom podľa odborníkov kľúčová. Neliečenie alergie môže okrem negatívnych dopadov na kvalitu života pacienta spôsobiť aj rozvoj do ďalších alergických ochorení, astmy, ako aj iných zdravotných komplikácií.Napriek tomu, že u alergií je dostupná liečba, na Slovensku ju užíva stále nízke percento pacientov. Ide o alergénovú imunoterapiu, ktorú Európska lieková agentúra označuje za jediný spôsob liečby, ktorý dokáže modifikovať priebeh ochorenia a nepotláča len príznaky. "Pri tejto liečbe je pacientovi v nízkych dávkach podávaný alergén, na ktorý je alergický. Cieľom je naučiť imunitný systém organizmu daný alergén tolerovať a na tento alergén nereagovať prehnanou, teda alergickou reakciou, pričom účinok liečby sa zvyšuje, čím v skoršej fáze ochorenia je podaná." vysvetľuje prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, FAAAAI, prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie (SSAKI).Alergénová imunoterapia je na Slovensku aktuálne dostupná pre najčastejšie typy alergénov. Pokiaľ máte alergiu na roztoče a peľ stromov, tráv či burín, práve alergénová imunoterapia vás môže tejto alergie zbaviť. "Okrem injekčnej a kvapkovej formy, máme už aj na Slovensku dostupnú tabletkovú sublingválnu, teda podjazykovú imunoterapiu pre všetky najčastejšie alergény." dopĺňa Jeseňák.Viacerí alergici však často siahajú po množstve voľne dostupných protialergických liekov, ktorých úlohou je potláčať príznaky alergie. "Pacient pocíti dočasnú úľavu, no alergiu nelieči. Liečba alergie jednoznačne patrí do rúk alergológa." upozorňuje mim. Prof. MUDr. Peter Pružinec, Csc., hlavný odborník MZ SR pre alergológiu a imunológiu. Počas pandémie COVID-19 však poklesol počet fyzických návštev pacientov v ambulanciách imuno-alergológov na Slovensku až o takmer 60 %. Diagnostika poklesla o 40 %. Odborníci preto pri príležitosti Svetového dňa alergie vyzývajú k včasnej diagnostike a liečbe alergických ochorení.Sezóna alergií sa každým rokom predlžuje. Za skorší nástup alergií, dlhšie trvanie alergického obdobia a tiež stupňujúce sa príznaky alergií u mnohých ľudí môžu aj klimatické zmeny. "Napríklad alergia na peľ tráv je v našich končinách najčastejšia, a každým rokom vidíme, že táto sezóna sa vplyvom klimatických zmien výrazne predlžuje. Alergické ochorenia sa tak stávajú novou epidémiou našej doby." uzatvára prof. Jeseňák.Informačný servis