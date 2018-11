Svetový deň diabetu: Rodina a diabetes. Až 10 percent adolescentov na Slovensku trpí nadváhou alebo obezitou a až 28 percent z nich má metabolický syndróm! Hrozí im „diabezita“!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 13. novembra 2018 (WBN/PR) - Diabetes sa dnes na Slovensku týka takmer každej rodiny. Je znepokojujúce, že ďalšia generácia sa bude zrejme s diabetom 2. typu stretávať ešte častejšie. Čísla sú šokujúce. Až 10 percent detí v školskom veku na Slovensku trpí nadváhou alebo obezitou a až 28 percent z nich má metabolický syndróm! Ak bola kedysi cukrovka 2. typu ochorením stredného a vyššieho veku, dnes sa čoraz viac týka detí a tínedžerov!V súčasnosti tvorí diabetes mellitus 2. typu v niektorých amerických diabetologických centrách viac než tretinu novodiagnostikovaných prípadov cukrovky u detí a jeho výskyt prudko stúpa aj v Európe.Závratné sociálne zmeny posledných desaťročí zmenili nielen diétne ale aj pohybové návyky detí. Podľa mnohých prieskumov sú deti v súčasnosti oveľa menej pohybovo aktívne, čo prispieva k nárastu obezity.Nadváha a obezita, ktoré vzniknú už v priebehu detstva a adolescencie, v mnohých prípadoch trvajú aj v dospelosti a sú tak rizikovými faktormi ďalších civilizačných ochorení. Riziko, že obézne deti budú obézne aj v dospelosti rastie s vekom dieťaťa a stupňom obezity.To znamená, že každé piate európske dieťa má nadváhu, čo predstavuje 14 miliónov detí. Stúpajúci výskyt metabolického syndrómu (MS) u detí možno dávať do úzkeho súvisu s pandémiou obezity.Na Slovensku sa doteraz zaznamenávajú len ojedinelé prípady DM 2. typu v detskej a adolescentnej populácii. Prevažujú však obavy, že výskyt nadváhy a obezity a s ním súvisiaci výskyt DM-2 u detí a adolescentov na Slovensku začne narastať podobne ako je to v štátoch Západnej Európy.Obidva najčastejšie typy diabetu – diabetes mellitus 1. typu (T1DM) a diabetes mellitus 2. typu (T2DM) – majú genetický základ, ale na ich vzniku sa podieľajú odchýlky vo viacerých génoch spolu s vplyvmi prostredia.Existujú aj typy cukrovky, pri ktorých sa ochorenie prenáša. Vtedy ide o poruchu jedného génuK príčinám nárastu tohto ochorenia patria genetické faktory, nesprávny životný štýl, najmä nedostatok pohybu, nevhodná strava, stres a obezita. Žiaľ, až 8 z 10 prípadov diabetu 2. typu by bolo možné zabrániť zmenou životného štýlu.Obezita, prejedanie sa, sladené nápoje - zlý životný štýl by však rozhodne nemal byť tým, čo spája rodiny! Súčasne s rastúcou hmotnosťou ubúda prirodzený pohyb. Riešením je zmeniť životný štýl pacienta s diabetom i celej rodiny, zaradiť do denného rozvrhu fyzickú aktivitu, strážiť si svoju hmotnosť a začať variť chutne, ale podľa zásad správnej výživy.