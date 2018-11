Hľadaný macedónsky expremiér Gruevski oznámil, že je v Maďarsku

Na archívnej snímke Nikola Gruevski. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 13. novembra (TASR) - Bývalý dlhoročný macedónsky premiér Nikola Gruevski, ktorého odsúdili na dva roky väzenia za zneužitie moci, v utorok uviedol, že je v Maďarsku, kde žiada o politický azyl. Informovala o tom agentúra AFP.Macedónske úrady vydali v pondelok na Gruevského (48) zatykač. Urobili tak po tom, ako nenastúpil do výkonu trestu v stanovenej lehote.napísal Gruevski na svojej facebookovej stránke.Gruevského v máji tohto roku odsúdili na dva roky väzenia v jednej z jeho korupčných káuz, týkajúcej sa nákupu luxusného obrneného vozidla za 600.000 eur v čase jeho pôsobenia na čele vlády. Súd mu v októbri nariadil nástup do výkonu trestu do 8. novembra.Expremiérovu žiadosť o odklad nástupu do výkonu trestu v súvislosti s plnením poslaneckých povinností však odvolací súd v piatok zamietol.Rozhodnutie o nutnosti neodkladne nastúpiť do väzenia sa počas uplynulého víkendu i pondelka pokúšali expremiérovi doručiť, avšak neúspešne, preto na neho v neskorých popoludňajších hodinách vydali zatykač.Gruevski, ktorý stál na čele macedónskej vlády v rokoch 2006-2016, sa opakovane označil za nevinného nielen v spomínanej kauze, ale aj ďalších štyroch vyšetrovaných prípadoch. Konštatoval, že za jeho stíhaním je politický motív.