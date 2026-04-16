Štvrtok 16.4.2026
Meniny má Dana, Danica
16. apríla 2026
Svetový deň hlasu: Tvorcovia predstavujú nový koncept Fantóma opery
Pri príležitosti Svetového dňa hlasu predstavili tvorcovia pripravovaný umelecký koncept inšpirovaný príbehom Fantóma opery. Projekt vzniká aj v kontexte 130. výročia ...
Prvýkrát na Slovensku vzniká unikátny projekt na výnimočnom mieste. Za projektom stojí režisér a herec Roman Čisár v spolupráci so Šimák Zámok Pezinok, ktorí pripravujú adaptáciu vo forme imerzívneho scénického čítania. "Nejde o klasické divadlo ani muzikál. Divák sa stáva súčasťou deja – cez zvuk, priestor a emóciu," uviedol Čisár.
Ľudský hlas ako hlavný nositeľ významu
Koncept je založený na práci s ľudským hlasom ako hlavným nositeľom významu a na princípe, že divadlo sa neodohráva pred divákom, ale okolo neho. Tvorcovia kombinujú hlasové herectvo, hudbu, scénický minimalizmus a presne riadený zvuk v jedinečnom priestore historického zámku.
"Najväčšou výzvou nie je obraz ani dramaturgia, ale samotný zvuk. Zvuk u nás nie je kulisa – je to aktívny rozprávač príbehu, ktorý sa pohybuje v priestore a divák ho priamo zažíva," doplnil Čisár.
Projekt je vo fáze vývoja
Na projekte plánujeme spolupracovať s najlepšími na trhu v oblasti technologického zvukového mapovania, ktoré umožní presné umiestnenie a pohyb zvuku v priestore ako dramaturgický prvok. Projekt sa zároveň vracia k temnejšej podstate príbehu a opúšťa romantizujúci podtón známy z muzikálového spracovania.
Pripravuje sa na jeseň tohto roka v priestoroch Šimák Zámok Pezinok. Aktuálne je vo fáze vývoja, už onedlho sa spustí predaj vstupeniek v sieti Ticketportal.sk na tento unikátny projekt s obmedzenou kapacitou. Viac informácií plánujú tvorcovia zverejniť začiatkom mája.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Zavraždený v mravenisku a umlčaná dedina. Najnovší prípad Olivie Rönningovej
Zavraždený v mravenisku a umlčaná dedina. Najnovší prípad Olivie Rönningovej