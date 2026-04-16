 Štvrtok 16.4.2026
 Meniny má Dana, Danica
16. apríla 2026

Svetový deň hlasu: Tvorcovia predstavujú nový koncept Fantóma opery


Tagy: Divadlo Opera Šimák Zámok Pezinok

Pri príležitosti Svetového dňa hlasu predstavili tvorcovia pripravovaný umelecký koncept inšpirovaný príbehom Fantóma opery. Projekt vzniká aj v kontexte 130. výročia ...



gettyimages 1307251642 676x405 16.4.2026 (SITA.sk) - Pri príležitosti Svetového dňa hlasu predstavili tvorcovia pripravovaný umelecký koncept inšpirovaný príbehom Fantóma opery. Projekt vzniká aj v kontexte 130. výročia udalosti v parížskej Opére Garnier, ktorá sa spája s legendou Fantóma opery.


Prvýkrát na Slovensku vzniká unikátny projekt na výnimočnom mieste. Za projektom stojí režisér a herec Roman Čisár v spolupráci so Šimák Zámok Pezinok, ktorí pripravujú adaptáciu vo forme imerzívneho scénického čítania. "Nejde o klasické divadlo ani muzikál. Divák sa stáva súčasťou deja – cez zvuk, priestor a emóciu," uviedol Čisár.

Ľudský hlas ako hlavný nositeľ významu


Koncept je založený na práci s ľudským hlasom ako hlavným nositeľom významu a na princípe, že divadlo sa neodohráva pred divákom, ale okolo neho. Tvorcovia kombinujú hlasové herectvo, hudbu, scénický minimalizmus a presne riadený zvuk v jedinečnom priestore historického zámku.

"Najväčšou výzvou nie je obraz ani dramaturgia, ale samotný zvuk. Zvuk u nás nie je kulisa – je to aktívny rozprávač príbehu, ktorý sa pohybuje v priestore a divák ho priamo zažíva," doplnil Čisár.

Projekt je vo fáze vývoja


Na projekte plánujeme spolupracovať s najlepšími na trhu v oblasti technologického zvukového mapovania, ktoré umožní presné umiestnenie a pohyb zvuku v priestore ako dramaturgický prvok. Projekt sa zároveň vracia k temnejšej podstate príbehu a opúšťa romantizujúci podtón známy z muzikálového spracovania.

Pripravuje sa na jeseň tohto roka v priestoroch Šimák Zámok Pezinok. Aktuálne je vo fáze vývoja, už onedlho sa spustí predaj vstupeniek v sieti Ticketportal.sk na tento unikátny projekt s obmedzenou kapacitou. Viac informácií plánujú tvorcovia zverejniť začiatkom mája.


Zdroj: SITA.sk - Svetový deň hlasu: Tvorcovia predstavujú nový koncept Fantóma opery © SITA Všetky práva vyhradené.

