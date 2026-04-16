Štvrtok 16.4.2026
Meniny má Dana, Danica
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
16. apríla 2026
Zavraždený v mravenisku a umlčaná dedina. Najnovší prípad Olivie Rönningovej
Nie každé zlo kričí. Niekedy len ticho čaká v lese.
Tieň nad lesom je príbeh, ktorý sa neženie, neuteká, ale o to hlbšie sa vám dostane pod kožu. Pripravte sa na vyšetrovanie, kde pravda bolí viac než samotný zločin. Je tu 9. diel série o Olivii Rönningovej a Tomovi Stiltonovi.
Keď sa vo veľkom mravenisku nad obcou S. v oblasti Jämtland nájde mŕtve telo, kriminalistom v Strömsunde príde na pomoc s vyšetrovaním Olivia Rönningová.
Nájdenému mŕtvemu telu chýba hlava. Odtlačky prstov obete sa nenachádzajú v žiadnom úradnom registri a v tejto oblasti už vyše dvadsať rokov nenahlásili zmiznutie osoby. Miesto hrozného nálezu sa nachádza neďaleko starého kultového miesta, kde forenzní technici objavia stopy krvi.
Obcou S. sa šíri nepokoj. Nikto sa neopováži chodiť do lesa za bieleho dňa, nieto ešte po zotmení. Hoci v minulosti sa obec takmer vyľudnila, v priebehu posledných desaťročí sa opäť zaplnila novými obyvateľmi, ochrancami prírody, Štokholmčanmi aj Holanďanmi. Obyvatelia akceptovali cudzincov aj čudákov. A Bolundovci, rodina neonacistov, sa držali v úzadí.
Dobré vzťahy, panujúce v obci, sú zrazu ohrozené. Miestni obyvatelia nespolupracujú a čoraz neochotnejšie odpovedajú na Oliviine otázky. Na vyriešenie záhady si napokon musí prizvať na pomoc Toma Stiltona a Mette Olsäterovú.
Tieň nad lesom
Jednou z najväčších predností knihy je vykreslenie prostredia a celkovej atmosféry. Obec S. (Slagtjärn) pôsobí na prvý pohľad ako pokojné miesto, ktoré odolalo vyľudňovaniu. Žijú tu starousadlíci, noví obyvatelia z miest, ekologickí aktivisti aj cudzinci. Na povrchu vládne tolerancia. No len dovtedy, kým sa nezačne pýtať polícia.
Autori tu citlivo pracujú s témami strachu z inakosti, radikalizácie a kolektívnej viny. Ukazujú, aká tenká je hranica medzi spolupatričnosťou a nedôverou.
Na rozdiel od predchádzajúcich dielov stojí tentoraz v centre diania predovšetkým Olivia. Jej vytrvalosť, analytické myslenie a odvaha sú hnacím motorom celého vyšetrovania. Tom Stilton sa do deja zapája až neskôr, podobne ako Mette Olsäterová. Nepôsobia však rušivo – naopak, ich príchod dodáva príbehu nový impulz. Tento posun pôsobí osviežujúco. Olivia dostáva priestor, aby naplno rozvinula svoj charakter, a vy máte možnosť sledovať vyšetrovanie viac z jej perspektívy.
Pozrite si video so Cillou a Rolfom Borjlindovcami:
Autori majstrovsky pracujú so sugesciou. Napätie sa vkráda nenápadne, no o to intenzívnejšie. Čitateľ cíti, že pod povrchom pokojného života sa skrýva niečo hlboko narušené.
Oplatí sa siahnuť po tejto novinke?
Rozhodne a to najmä pre atmosféru, psychologickú hĺbku a prácu s prostredím. Áno, má to pomalšie tempo, ale možno aj preto ide o jeden z najlepšie napísaných dielov série. Tieň nad lesom je ideálna voľba, ak hľadáte krimi s hĺbkou.
Preklad zo švédskeho originálu Skugga över Slagtjärn (Norstedts, Stockholm, 2025) Mária Bratová.Milan Buno, knižný publicista
