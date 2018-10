Svetový deň osteoporózy je zameraný na prevenciu zlomenín kostí

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 20. októbra (TASR) - Na globálnu aktivitu zameranú na zlepšenie zdravia kostí a prevenciu fraktúr vrátane stavcov chrbtice sa v roku 2018 sústreďuje Svetový deň osteoporózy, ktorý pripadá na 20. októbra.Odborníci na webovej stránke venovanej Svetovému dňu osteoporózy vyzvali v tomto roku širšiu verejnosť, profesionálnych zdravotníckych pracovníkov, ale aj organizácie, aby sa pripojili k aktivite Medzinárodnej nadácie pre osteoporózu (IOF) a jej 240 členských spoločností a pomohli zvyšovať povedomie o nevyhnutnosti udržiavať dobré zdravie kostí.Milióny mužov a žien na svete môžu znížiť riziko bolesti, oslabenia či fraktúry (zlomeniny) kosti včasnou prevenciou, diagnózou a liečbou. Uvádza webová stránka Svetového dňa osteoporózy.Podujatia na svetovej úrovni k tomuto dňu každoročne organizuje Medzinárodná nadácia pre osteoporózu. Orientuje ich pritom najmä na prevenciu, diagnózu a spôsoby liečby. Na národných úrovniach sa Svetový deň osteoporózy koná v desiatkach krajinách sveta, pripája sa k nim aj Slovensko.IOF so sídlom v meste Nyon vo Švajčiarsku niekoľko rokov organizuje aktivity zacielené na potrebu poznania rizikových faktorov ovplyvňujúcich vznik tohto ochorenia. Podľa IOF má každý jednotlivec spoznať, aké sú jeho osobné rizikové faktory na vznik tohto ochorenia a vyvinúť úsilie na ich zníženie.Osteoporóza je ochorenie, ktoré možno charakterizovať ako znižovanie, respektíve rednutie kostnej masy a poškodenie kostnej štruktúry. V dôsledku toho sa kosť stáva krehkejšou, čím sa zvyšuje jej lámavosť. Najčastejšie dochádza k zlomenine stehennej kosti, panvových kĺbov, ale i zápästia. Rednutím kostnej hmoty trpia prevažne ženy, avšak odborníci poukazujú na fakt, že sa nevyhýba ani mužom. O osteoporóze sa hovorí aj ako o "tichom zlodejovi kostí", ktorá je podľa odborníkov epidémiou tretieho tisícročia.Odborníci Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) niekoľko rokov kladú dôraz na fakt, že strata kostnej hmoty je dôsledkom prirodzeného procesu starnutia človeka, ale môže ju ovplyvňovať aj súčasný životný štýl a rozvoj urbanizácie.Medzi rizikové faktory, ktoré špecialisti spájajú so vznikom osteoporózy, sa zaraďujú nedostatočný fyzický pohyb, fajčenie, zvýšená hmotnosť a pod.Prevencia sa orientuje najmä na zdravý spôsob života. Ľudia sa majú viac pohybovať, nemajú fajčiť a treba prijímať kalcium a vitamín D v dostatočnom množstve.Vo Švajčiarsku zaregistrovaná IOF je celosvetovým spolkom lekárov, výskumných spoločností a vedcov zaoberajúcich sa problematikou zdravia kostí. Nadácia vznikla v roku 1998, keď sa Európska nadácia pre osteoporózu, založená v roku 1987, spojila s Medzinárodnou federáciou spoločností kostných chorôb (IFSSD).Svetový deň osteoporózy vyhlásila britská Národná spoločnosť pre osteoporózu v roku 1996. Od roku 1998 ho spoluorganizuje aj WHO. Cieľom je informovať verejnosť o tomto ochorení.